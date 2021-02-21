只剩7天！大人不救藻礁公投　學生預告要辦「裸體攝影展」引關注

▲藻礁女神護衛隊。（圖／翻攝藻礁女神護衛隊臉書）



記者許展溢／台北報導

桃園大潭藻礁因中油三接站預計設址，引起環團抗議，發起搶救藻礁公投，目前是第2階段連署，收件進入倒數7天，距離安全目標35萬份還缺26萬份，不過，各地大學生仍有信心達標成案，下週陸續要各自展開行動，如舉辦裸體攝影展等吸引更多人關注。藻礁公投領銜人潘忠政表示，連署看起來牛步，但會逐漸增溫。

師大環境教育所王南希說，台灣土地已沒什麼資源，包括漁業、文化等空間，這些東西甚至在自己還沒出生的上一代就發生，很直覺認為環境跟跟人權是綁在一起，大家過去的習慣，如捕魚、去海邊走走等習慣都被改變，文化生存是基本的，因此必須為自己權益站出來。

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▲藻礁女神護衛隊在西門町用幽默方式，盼路過民眾願意了解藻礁重要。（圖／翻攝藻礁女神護衛隊臉書）



王南希表示，之前在西門町用幽默方式舉牌「徵乾爹」，就是希望吸引路過民眾目光，讓大家了解藻礁議題及被犧牲的價值，更端出「想打炮」、「僅存的炮房」等標語，告訴大家白海豚繁衍、柴山多杯孔珊瑚的棲地的重要性。王南希說，白海豚想要打炮，都約不到炮，就是數量太少，也要讓藻礁脫離險境，這些行動不用買名牌包，每個人都能有此力量幫忙，就是簡單的簽下連署書，最後透露，正和藝術家合作進行裸體攝影，到海邊拍攝，預計下週將在北投舉辦，盼更多人願意正視環境議題。

清華大學人文社會學系張穗風說，將把握最後一週連署關鍵時刻，預計先在清大小吃部野台前號召同學們幫忙，並提到藻礁資源非常珍貴，台灣政策規劃中對於「生態位置」都不重視，希望這次透過大學生連署行動，重新展現保護藻礁保護重要，讓此公投成功成案，藻礁存亡危機等議題能見度才會高。文化大學初承軒認為，生態破壞就無法恢復，且全世界也只有台灣有類似的生態，也預計向學校申請攤位擺攤，傳遞更多的藻礁訊息。

▲侯丞峰扮北極熊獨自到東大門夜市擺攤救藻礁。（圖／侯丞峰提供）



東華大學自然資源與環境學系侯丞峰提到，了解藻礁後就一直對這議題有關注，主要是「生態重要性」，該地除有柴山多杯孔珊瑚，還有很多未命名生物，大家可能比較少聽到藻礁，加上不像食安議題急迫，但根據資料全世界只有挪威、地中海分佈，台灣則是東亞唯一地點，且藻礁跟珊瑚礁有減碳的功效，是長期被低估的生態。

▲潘忠政指著藻礁工作船擱淺受害地區。（圖／記者楊熾興攝）



侯丞峰表示，昨晚到東大門夜市一人開站扮北極熊請大家連署，感動的是短短一個晚上就有50份，比較特別的遇到銘傳大學學生到花蓮玩，他們還呼朋引伴連署，甚至有家長帶著小孩幫忙。潘忠政說，截至昨晚連署破9萬，下週預估會是爆發期，這是一場環境教育公民運動，在街頭上，不管在哪個地方擺攤，都不覺得苦，反而充滿希望，確實連署看起來有點牛步，相信會逐漸增溫，尤其最後階段衝刺期會發酵，所有參與的人都自動自發，過程只要能夠讓更多人知道，就會愈歡欣。