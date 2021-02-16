　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

大家都哈這味！「2020台人最愛外送美食」出爐　珍奶、薯條全上榜

▲▼foodpanda公開台人2020年最愛外送美食。（圖／foodpanda提供）

▲台人2020年最愛外送美食排行大公開。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2020年因受新冠肺炎疫情影響，造成台人飲食習慣大改變，像是在家下廚比例提高或是叫外送直接送到家等，只為減少外出接觸人群頻率。而美食外送平台也公開去年台人最愛的「外送美食」排行，像是珍奶、小火鍋通通上榜，而早餐系列則是被罪惡炸物攻陷，一早就要吃薯條、雞塊等療癒心情。

▲▼foodpanda公開台人2020年最愛外送美食。（圖／foodpanda提供）

▲台灣人早餐最愛吃炸物系列、喝奶茶。

2020年最熱門外送美食大公開，foodpanda統整2020年訂單數據顯示，最受台灣人喜愛的餐點冠軍是鍋貼，再來依序為小火鍋、牛丼，可以觀察出台灣人口味選擇多元，不管是麵食、米食或小火鍋都有擁護者；而飲料類排行前3名分別是珍珠奶茶、豆漿、多多綠，湯品部分則是酸辣湯、玉米濃湯、貢丸湯，飲料及湯品也能看出台味還是絕大部分民眾的最愛。

而2020年台人早餐最愛的是「罪惡系」餐點，前3名通通是炸物包辦，依序是薯條、熱狗、雞塊，再來才是玉米蛋餅、蔥抓餅，而飲料部分，由奶茶奪下冠軍寶座，接著是紅茶、拿鐵、鮮奶茶及豆漿；另外蛋餅口味部分，最多人愛吃的是清爽的玉米蛋餅，厚片吐司由巧克力口味奪冠，漢堡系列則是由夾入大份量肉類的咔啦雞腿堡、豬肉蛋堡最受歡迎。

▲▼foodpanda公開2020年最夯外送美食。（圖／foodpanda提供）

▲▼foodpnda公開2020年台人最愛餐點、早餐。（圖／foodpnda提供）

▲▼foodpnda公開熱門早餐。（圖／foodpnda提供）

另一外送平台Uber Eats也觀察過去1年消費者飲食趨勢，發現「經典台味」、「療癒美食」是台人最愛，像是火鍋、牛排、速食、粥、飲料等，都在熱門餐點排行榜上，而台味美食同樣是民眾最愛；另外健康餐飲也成趨勢，從熱門餐飲類別第10名攀升至第7名。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
SOGO滿千送百爆大漏洞！俏麗女員工盜走民眾600萬消費金額
64歲男「喝到這種水」每日戰7次！　小21歲妻凍未條報警
董至成揭離婚始末　吳宗憲聽出「詭異端倪」！點破婚斷主因
7天年假要結束了！他翻行事曆振奮：明年好像9天

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

大家都哈這味！「2020台人最愛外送美食」出爐　珍奶、薯條全上榜

明天搶喝1元美式、買1送1！4大超商「開工日咖啡優惠」懶人包

不是呱呱包！頂呱呱「2020年最夯單品TOP5」　一口翅、雞柳條必吃

東森幣大樂透頭獎連六期沒人中　初五大獎高達700萬

還不嗑爆！實測麥當勞「5大隱藏版吃法」　激推蛋捲冰淇淋沾蕃茄醬

12星座洩愛專屬訊息！雙子狂問在幹麼、天秤秒讀秒回　獅子沒事就約見面

振興經濟六都拚第一　台中「購物節＋女麗購」結合東購再創佳績

過年太廢？年後收心操做起來！無痛鍛鍊讓你輕鬆回歸正軌不走山

去年狂賣！「2020年賣場火熱熟食排行」　必吃銅板便當、烤雞腿

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

滾動！8kg胖橘貓不爽就「變成球」快速翻3圈後裝沒事...媽笑到岔氣

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

過年走春一位難求！2遊客爆口角　男人肉占位遭勸反嗆：你法律系？

大家都哈這味！「2020台人最愛外送美食」出爐　珍奶、薯條全上榜

明天搶喝1元美式、買1送1！4大超商「開工日咖啡優惠」懶人包

不是呱呱包！頂呱呱「2020年最夯單品TOP5」　一口翅、雞柳條必吃

東森幣大樂透頭獎連六期沒人中　初五大獎高達700萬

還不嗑爆！實測麥當勞「5大隱藏版吃法」　激推蛋捲冰淇淋沾蕃茄醬

12星座洩愛專屬訊息！雙子狂問在幹麼、天秤秒讀秒回　獅子沒事就約見面

振興經濟六都拚第一　台中「購物節＋女麗購」結合東購再創佳績

過年太廢？年後收心操做起來！無痛鍛鍊讓你輕鬆回歸正軌不走山

去年狂賣！「2020年賣場火熱熟食排行」　必吃銅板便當、烤雞腿

2022選基隆市長？　高嘉瑜語塞：要選也會選…不能說太快啦

開工日關門⋯「度小月擔仔麵」永康店今天最後營業：營收全捐了

統一獅奪冠幕後　翻譯專業分工成關鍵因子

嬰屍當「廚餘」爽丟西門町！　新加坡情侶神隱「殺人罪」通緝

出差隔離20天「鮮肉大崩壞」！同事開視訊嚇傻：大叔你是誰？

加拿大發起58國反對任意拘押！　陸使館斥責「死路一條」

台中「小宅豪宅化」大流行　建商減坪數不減機能搶商機

傑斯、邦威下周出關　優瑪快來了！納恩斯再等等

Ryan加上黑芝麻變身9m88、頂泡麵頭變帥歐巴　換上各式髮型都太可愛

千名清潔隊員提前上工　鄭文燦致謝：協助消毒防疫「加零不加溫」

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

消費熱門新聞

4大超商「開工日咖啡優惠」懶人包

12星座4種洩愛專屬訊息

一顆30元！速食店神秘「銅板漢堡」

東森幣大樂透初五頭獎高達700萬

摩斯台南西門店開幕　大薯加1元多1包

頂呱呱2020年最夯單品TOP5！

量販、超市「過年營業時間」懶人包

放假前先看9大賣場「過年營業時間」

還不嗑爆！實測麥當勞5大創意吃法

美鳳姐不藏私分享「工作神器」

頂好換裝了！全新家樂福超市搶先看

2020年賣場火熱熟食必吃銅板便當

4大超商「春節&開工日」優惠懶人包　

全聯福袋中獎號碼一次看！

更多熱門

相關新聞

2020年台人最愛異國泡麵排行！

2020年台人最愛異國泡麵排行！

台灣有著「泡麵王國」封號，像是老字號的統一肉燥麵、維力炸醬麵等都是人氣口味，但近年也有許多異國進口泡麵登台，颳起不小搶吃熱潮，尤其去年因受疫情影響無法出國，可是讓不少人忍不住想透過泡麵感受一下他國美味，《ETtoday東森新聞雲》整理了2020年最熱銷異國泡麵排行，冠軍由辛拉麵奪下，另外營多印尼炒麵、日清合味道海鮮味杯麵也都榜上有名，各國美味通通有。

台北CP值超高早午餐！

台北CP值超高早午餐！

「世界最可怕六件事」用美食解決

「世界最可怕六件事」用美食解決

台南美食TOP10！快列入口袋名單

台南美食TOP10！快列入口袋名單

台中最夯打卡美食TOP10！

台中最夯打卡美食TOP10！

關鍵字：

外送平台美食排行

讀者迴響

熱門新聞

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

愛莉莎莎低頭道歉…曖昧男網紅「約泡」力挺

小嫻痛揭「民宿破壞事件」畫面曝

AV女優罵髒話爆紅　悲慘身世曝：只有上床感覺活著

六月買房滾錢「10年狂賺3800萬」

iPhone用了6代　他才發現「時鐘小巧思」

拍床戲褲襠凸一塊！3男星錄影疑起「生理反應」

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

西濱遇「賓士房子」　網：閃遠點

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

父親病逝不到1年！母女同時懷孕…

網紅莫彩曦來台定居　申請就業金卡准了！

更多

最夯影音

更多
半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住
輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面