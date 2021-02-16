大家都哈這味！「2020台人最愛外送美食」出爐　珍奶、薯條全上榜

▲台人2020年最愛外送美食排行大公開。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

2020年因受新冠肺炎疫情影響，造成台人飲食習慣大改變，像是在家下廚比例提高或是叫外送直接送到家等，只為減少外出接觸人群頻率。而美食外送平台也公開去年台人最愛的「外送美食」排行，像是珍奶、小火鍋通通上榜，而早餐系列則是被罪惡炸物攻陷，一早就要吃薯條、雞塊等療癒心情。

▲台灣人早餐最愛吃炸物系列、喝奶茶。

2020年最熱門外送美食大公開，foodpanda統整2020年訂單數據顯示，最受台灣人喜愛的餐點冠軍是鍋貼，再來依序為小火鍋、牛丼，可以觀察出台灣人口味選擇多元，不管是麵食、米食或小火鍋都有擁護者；而飲料類排行前3名分別是珍珠奶茶、豆漿、多多綠，湯品部分則是酸辣湯、玉米濃湯、貢丸湯，飲料及湯品也能看出台味還是絕大部分民眾的最愛。

而2020年台人早餐最愛的是「罪惡系」餐點，前3名通通是炸物包辦，依序是薯條、熱狗、雞塊，再來才是玉米蛋餅、蔥抓餅，而飲料部分，由奶茶奪下冠軍寶座，接著是紅茶、拿鐵、鮮奶茶及豆漿；另外蛋餅口味部分，最多人愛吃的是清爽的玉米蛋餅，厚片吐司由巧克力口味奪冠，漢堡系列則是由夾入大份量肉類的咔啦雞腿堡、豬肉蛋堡最受歡迎。

▲▼foodpnda公開2020年台人最愛餐點、早餐。（圖／foodpnda提供）



另一外送平台Uber Eats也觀察過去1年消費者飲食趨勢，發現「經典台味」、「療癒美食」是台人最愛，像是火鍋、牛排、速食、粥、飲料等，都在熱門餐點排行榜上，而台味美食同樣是民眾最愛；另外健康餐飲也成趨勢，從熱門餐飲類別第10名攀升至第7名。

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