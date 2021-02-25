2歲女兒尿布髒了「遭泡進沸水」　父母放任5天活活痛死

記者黃翊婷／綜合報導

澳洲布里斯本（Brisbane）一對夫妻因為2歲女兒的尿布髒了，竟然將孩子放進沸水中，折磨至少5天才送醫；然而，女童因為嚴重燒燙傷，送醫急救仍因敗血症而死。布里斯本最高法院日前對這對夫妻做出審判，父親判處11年、母親判處9年，希望兩人能在獄中好好反省犯下的過錯。

▲斯托克斯承認，曾將女兒放進沸水中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

根據《ABC NEWS》報導，這起事件發生在2017年5月間，33歲的斯托克斯（Shane David Stokes）和26歲的妻子摩爾（Nicole Betty Moore），被指控不當管教2歲女兒，造成孩子傷重不治。斯托克斯當庭承認，曾在浴缸中放滿滾燙沸水，並把女兒放進去，導致孩子腿部、背部、臀部等部位嚴重燒燙傷。

雖然夫妻倆事後曾上網搜尋相關資訊，並試圖自己進行治療，無奈女兒還是在5天後因為心跳驟停，送醫急救仍引發敗血症而死。檢察官法恩登（Sarah Farnden）認為，女童在生前受到極大的痛苦，痛到無法走路，也無法正常進食、喝水，甚至出現嘔吐狀況，「在心臟驟停之前，她可能陷入神智不清的狀況，接著才失去知覺。」

▲夫妻倆對女兒弄髒尿布感到很不耐煩。

法恩登強調，女童受到這麼嚴重的燒燙傷一定會尖叫、哭泣，如果夫妻倆第一時間有叫救護車，孩子的生存機會將會是百分之百，但他們沒有，只因為他們覺得傷勢「似乎」沒有那麼嚴重，媽媽摩爾甚至堅信孩子的傷勢會好轉。

布里斯本最高法院法官認為，斯托克斯和摩爾的行為簡直令人難以理解，加上在孩子8個月大的時候，他們就曾因為疏於照顧，導致孩子體重過輕而留下相關紀錄，最終依法判處父親11年、母親9年有期徒刑，希望兩人入獄後能好好反省。