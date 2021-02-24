鼓勵青年從農　桃園青農培訓市府每月3萬生活津貼補助

▲農業局進行「桃園市青年從農輔導計畫」專題報告。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦24日指出，市府自2015年起推動「青年從農輔導計畫」迄今，已培力240位青農結訓，並輔導成立桃園市青年農民聯誼會，會員人數達680人以上，後續市府將持續推動青農產品開發及行銷活動，鼓勵青農投入休閒農業區、休閒農場或農村民宿的經營，讓農事體驗為農村注入新生命力，達到農業永續發展的目標。

▲農業局進行「桃園市青年從農輔導計畫」專題報告。（圖／市府提供）

鄭文燦市長是於市政會議聽取聽取農業局「桃園市青年從農輔導計畫」專題報告後，做出上述表示並進一步指出，透過青年從農輔導計畫，受訓學員每月可獲得3萬元生活津貼，創業階段市府補助每人最高20萬元創業生產資材，減輕青年從農初期經濟壓力。

另外考量多數青年未擁有個人土地，對資金有其需求，市府也鼓勵透過經濟部的「青年創業及啟動金貸款」或農委會的「青年從農創業貸款」的方式，解決資金需求，未來亦請農業局了解青農需求並協助貸款申請，與桃園青農們保持緊密的聯繫。

農業局長郭承泉表示，市府推動「青年從農輔導計畫」，採師徒制方式，由專業農民帶領有志青年投入農業領域，該計畫透過「農業基礎系列課程」、「農場實習」、「輔導農業經營及創業」等3階段培訓課程，達到從農人口增加，有效解決人力困境的成果，而不少青農也成功透過產業創新或包裝，提升農產品價值，屢獲佳績。由於桃園境內休閒農業區數量逐漸增加，市府也鼓勵青農投入休閒農業區，希望藉由新生代青農的加入，改善休區活動品質，並提升整體農產品的附加價值。

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