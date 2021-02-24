　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

喪夫＋兒子失蹤…她辛苦養家27年被女兒持刀殺死　法官怒羈押惡女

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊區一名婦人生了4名子女後遇到喪夫之痛，數年後二兒子當兵落海失蹤，連遺體都找不到，她獨自努力養育3子女長達27年，本月23日下午竟因為5千多元的貓飼料錢，在自家玄關遭小女兒持刀猛刺慘死，小女兒犯案後還拿著血淋淋的刀走去樓梯間抽菸！法官24日晚間予以羈押。

▲▼買刀弒母。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲家中排行最小的女兒，竟為了餵養流浪貓的糧食費用，買水果刀殘忍弒母。（圖／記者陳雕文翻攝）

被殺害的68歲陳姓婦人，一生經歷相當坎坷，不僅在4名子女年幼時喪夫，到了1993年，二兒子當兵落海失蹤，喪子之痛，連屍體都找不到。當時的軍方只發撫恤金了事，陳婦為了尋找兒子下落，還獨自在營區附近的村莊發傳單，調查2年後才哭著放棄，此後的每天都在期盼兒子回家。

據了解，行凶的是43歲蘇姓女子，在家排行老四，大哥擔任保全，怕蘇女沒事做，還幫她開了一家檳榔攤；由於蘇女喜歡餵養流浪貓，經常訂購貓糧並跟母親要錢，兩人為此爭吵無數次。

▲▼買刀弒母。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲蘇女買刀過程。（圖／記者陳雕文翻攝）

到了23日，母親忍無可忍，除了不付5千元的貓糧錢還嗆蘇女「不然妳殺了我！」，沒想到蘇女立刻衝出門，騎機車到附近雜貨店買了把水果刀，回到住家在玄關朝母親左腹「刺進去再拔出來」，母親血流如注倒地不起。同住的三哥來不及阻止，只能眼睜睜看妹妹拿著血淋淋的水果刀，走出大門到樓梯間抽菸。

新莊警方接獲三哥的報案後，迅速調閱附近監視器，拍下蘇女到雜貨店買刀並返家行凶的過程，蘇女被警方帶回派出所偵訊，訊後將依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。

檢察官就蘇女弒母案件聲請羈押，法官於24日下午5時50分許訊問被告，認為被告涉犯殺害直系血親尊親屬罪，且被告所犯的是「最輕本刑5年以上有期徒刑」之罪，有相當理由認為有逃亡並有反覆實施同一犯罪之虞，被告所為嚴重危害社會治安，有羈押之必要，因此予以羈押。

▼警方依法移送蘇女。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼買刀弒母。（圖／記者陳雕文翻攝）

ET快訊
3劈妹偷吃回家　陪綠帽男友洗澡…驚見「胸被吸」2字神騙過
快訊／北市文山區驚傳火警　惡火急竄「連棟平房」
苗栗車禍1家3口「父子亡」19歲母獨活　警初判：酒駕逆向超車
鴻海宣布結盟Fisker「產電動車」　時間點出爐
鳳梨私信爆炸！大媽迷上「有女友？」　他哀號崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南警方2年換4局長「軍心動搖」　基層警自嘲：任命權在黑幫手上

前妻向親友借錢幫助「角頭老公」　竟反遭神明桌前綑綁侵犯

快訊／文山區晚間驚傳火警！　惡火急竄「連棟平房」

苗栗車禍1家3口「父子亡」19歲母獨活！警初判：酒駕逆向超車

陽明山看日出遭性侵　150cm女大生「脖子被架刀」猛哭：只想活命

喪夫＋兒子失蹤…她辛苦養家27年被女兒持刀殺死　法官怒羈押惡女

台北法院首場國民法官模擬庭圓滿落幕…家暴殺人「5對4」獲判無罪

西濱公路又現驚險急停！貨車沿路掉漢堡100m　駕駛衝內線狂撿

信義區40年透天裝修等入厝　買家重裝電表見「實際屋齡」崩潰

正妹捐卵不成大失血　他誆「可安排到美國」騙走9萬9

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

大嬸搭高鐵拉下口罩「嗑食聊天」　遭勸阻反問：那賣高鐵便當做啥？

超艾夾遭砍..酸民狂噴「8+9不意外」　草爺無奈：我們只是長得比較兇...

台南警方2年換4局長「軍心動搖」　基層警自嘲：任命權在黑幫手上

前妻向親友借錢幫助「角頭老公」　竟反遭神明桌前綑綁侵犯

快訊／文山區晚間驚傳火警！　惡火急竄「連棟平房」

苗栗車禍1家3口「父子亡」19歲母獨活！警初判：酒駕逆向超車

陽明山看日出遭性侵　150cm女大生「脖子被架刀」猛哭：只想活命

喪夫＋兒子失蹤…她辛苦養家27年被女兒持刀殺死　法官怒羈押惡女

台北法院首場國民法官模擬庭圓滿落幕…家暴殺人「5對4」獲判無罪

西濱公路又現驚險急停！貨車沿路掉漢堡100m　駕駛衝內線狂撿

信義區40年透天裝修等入厝　買家重裝電表見「實際屋齡」崩潰

正妹捐卵不成大失血　他誆「可安排到美國」騙走9萬9

併日盛金獲准　富邦金：將持續公開收購至3月23日

他錄取年薪220萬工作！眾人一看地點嚇歪：待不了1年就會包包回來

台南警方2年換4局長「軍心動搖」　基層警自嘲：任命權在黑幫手上

行政院拍板節能家電好康延長　買冰箱、除濕機最高享3000元補助

財政部調高「出售舊制房屋所得標準」　南屯、新市調幅5%最大！

節能電器獎勵延長至2023年　買電冰箱最高享3000元補助！

Jennie男友條件開超滿！喜歡性感的男人　GD曾說過理想型是43歲的她

柳演錫《RM》不給說明被拱跳探戈！遭李光洙噓聲阻擋：就直接跳吧

南韓生育率0.84！創全球最低紀錄　「地獄朝鮮」人口死亡交叉了

前妻向親友借錢幫助「角頭老公」　竟反遭神明桌前綑綁侵犯

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

社會熱門新聞

已婚製片變男優　病妻網路乞討度日

BMW拔大牌違停三重騎樓！　分隊長搬2法條打臉

直播主「海外賣淫」竟是她！單日接客破10人淨賺20萬　全成醫藥費

即／苗栗一家3口車禍！爸爸、1歲兒宣告不治

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

台南「蝦米」7槍殺老大　FB預言：一個都跑不掉

一刀殺害勇警李承翰　兇嫌改判17年

安平雙槍連射7發　「蝦米」行兇後投案

新莊女為「5000元貓糧弒母」媽悲慘背景曝光

獨／罔腰不甩衛生局通知！IG：度假3天再回來嘿

即／苗栗一家3口車禍　爸爸宣告不治

對話曝！母拋家與大廚嘿咻　4子女哭：媽媽怎麼會這樣

影片曝！西濱20車撞一團釀「2死8傷」…網批：根本找死

學霸女淫媒「背叛師門」遭刑求！　中山區地獄包廂內幕曝光

更多熱門

相關新聞

影／情侶酒後互毆　她捅男友1刀+酒瓶攻擊出人命

影／情侶酒後互毆　她捅男友1刀+酒瓶攻擊出人命

桃園市李姓女子20日晚間與張姓同居男友酒後發生爭吵進而互毆，其中李女氣憤之餘持水果刀刺向張男腹部1刀，還以酒瓶與水桶攻擊，張男腹部被刺中後倒臥房間地上，李女嚇醒後趕緊報警，警方趕抵後將張送醫急救，但仍因傷重宣告不治，桃檢偵訊後將李女依殺人罪嫌已向地院聲請羈押獲准。

浪浪領路人進便利商店　1年後反轉結局曝

浪浪領路人進便利商店　1年後反轉結局曝

收編流浪貓！投注站連開百萬大獎

收編流浪貓！投注站連開百萬大獎

被唸身材與威脅！貓氣到背影見人

被唸身材與威脅！貓氣到背影見人

安眠藥包餃子、注射心臟！25歲無業女殘忍弒母

安眠藥包餃子、注射心臟！25歲無業女殘忍弒母

關鍵字：

弒母水果刀喪夫流浪貓

讀者迴響

熱門新聞

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

GD爆熱戀1年Jennie　甜蜜現場全被拍到

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

已婚製片變男優　病妻網路乞討度日

BMW拔大牌違停三重騎樓！　分隊長搬2法條打臉

直播主「海外賣淫」竟是她！單日接客破10人淨賺20萬　全成醫藥費

阮經天「情人節見家長」爆熱戀拐拐！

即／苗栗一家3口車禍！爸爸、1歲兒宣告不治

網紅不雅艷照瘋傳！　認了是本人痛揭殘酷真相

艷妻婚前禁慾！開機當晚「脫口1句話」擊垮苦幹夫

更多

最夯影音

更多
罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男
粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面