喪夫＋兒子失蹤…她辛苦養家27年被女兒持刀殺死　法官怒羈押惡女

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊區一名婦人生了4名子女後遇到喪夫之痛，數年後二兒子當兵落海失蹤，連遺體都找不到，她獨自努力養育3子女長達27年，本月23日下午竟因為5千多元的貓飼料錢，在自家玄關遭小女兒持刀猛刺慘死，小女兒犯案後還拿著血淋淋的刀走去樓梯間抽菸！法官24日晚間予以羈押。

▲家中排行最小的女兒，竟為了餵養流浪貓的糧食費用，買水果刀殘忍弒母。（圖／記者陳雕文翻攝）

被殺害的68歲陳姓婦人，一生經歷相當坎坷，不僅在4名子女年幼時喪夫，到了1993年，二兒子當兵落海失蹤，喪子之痛，連屍體都找不到。當時的軍方只發撫恤金了事，陳婦為了尋找兒子下落，還獨自在營區附近的村莊發傳單，調查2年後才哭著放棄，此後的每天都在期盼兒子回家。

據了解，行凶的是43歲蘇姓女子，在家排行老四，大哥擔任保全，怕蘇女沒事做，還幫她開了一家檳榔攤；由於蘇女喜歡餵養流浪貓，經常訂購貓糧並跟母親要錢，兩人為此爭吵無數次。

▲蘇女買刀過程。（圖／記者陳雕文翻攝）

到了23日，母親忍無可忍，除了不付5千元的貓糧錢還嗆蘇女「不然妳殺了我！」，沒想到蘇女立刻衝出門，騎機車到附近雜貨店買了把水果刀，回到住家在玄關朝母親左腹「刺進去再拔出來」，母親血流如注倒地不起。同住的三哥來不及阻止，只能眼睜睜看妹妹拿著血淋淋的水果刀，走出大門到樓梯間抽菸。

新莊警方接獲三哥的報案後，迅速調閱附近監視器，拍下蘇女到雜貨店買刀並返家行凶的過程，蘇女被警方帶回派出所偵訊，訊後將依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。

檢察官就蘇女弒母案件聲請羈押，法官於24日下午5時50分許訊問被告，認為被告涉犯殺害直系血親尊親屬罪，且被告所犯的是「最輕本刑5年以上有期徒刑」之罪，有相當理由認為有逃亡並有反覆實施同一犯罪之虞，被告所為嚴重危害社會治安，有羈押之必要，因此予以羈押。

▼警方依法移送蘇女。（圖／記者陳雕文翻攝）