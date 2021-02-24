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社會 社會焦點 保障人權

8天2死連環殺內幕大揭密！同門背骨翻臉　小弟逆襲開戰槍決老大

記者林悅、徐愷昕／台南報導

台南黑道街頭殺人、闖屋行刑槍擊，8天連爆2死，外縣市黑道更漏夜進駐，一場大火拼山雨欲來，警政署長陳家欽和刑事局長黄嘉祿24日特地南下坐鎮，宣示打擊幫派決心，欲鎮住黑道氣焰。市警察局長方仰寧坦承，「根據目前掌握的事證，從2月16日王姓男子兇殺命案，再往回推到1月21日直播主案，以及今天陳姓民眾槍殺案，3案都是有一些關聯性」。《ETtoday新聞雲》依時間序，整理出3案交錯脈絡與江湖心結。

▲台南市1名直播主，驚傳1月21日晚上出門在安平區健康三街全家超商購物時，被數名不詳人士擄走凌虐，直到付出60萬元贖款才獲釋。（圖／翻攝臉書）

▲台南市1名直播主，驚傳1月21日晚上出門在安平區健康三街全家超商購物時，被數名不詳人士擄走凌虐。（圖／翻攝臉書）

風暴得以初窺江湖心結，要從1月21日的直播主遭擄談起。台南一名男子「阿龍」（化名）因不滿女友被直播主唐姓友人「阿凱」追走，一時氣不過，找來當地角頭蔡男「出面喬」，要阿凱給個交代。1月21日晚上，阿凱於超商被擄後，遭上手銬腳銬凌虐、逼脫光錄影唱歌，直到付出約60萬元贖款才獲釋，隨後直奔警局報案，警方調查後鎖定阿龍、蔡男手下人馬涉案。

而外傳，大陸籍的阿龍在本案一毛錢都沒拿到，卻得面臨「全扛」壓力，且擔心涉案會遭遣返，反而與阿凱談和，咬出喬事的角頭「蔡男」。

警方循線查到蔡男住處據點，並持搜索票搜索，起獲1把長槍、3把短槍，以及71顆子彈。槍械被扣，對道上兄弟而言，形同被「繳械」，且槍枝存放本就有一定的隱密性，蔡男疑因此不認為是賊星該敗，掛慮有人在背後「弄他」，加上自己與過往同門兄弟「王姓男子」曾有糾紛，矛頭漸指向王男，後續才衍生出，蔡男涉嫌教唆小弟要「堵」王男，引發2月16日安平區街頭瘋狂追殺案。

▲兇嫌自後撞擊死者所騎的機車，撞到保險桿也掉落現場，永華路停車場地上血跡斑斑。（圖／記者林悅攝，下同）

▲▼王男遭來回輾過、追撞、持刀狠砍後當場失去生命跡象。（圖／記者林悅攝，下同）

▲兇嫌自後撞擊死者所騎的機車，撞到保險桿也掉落現場，永華路停車場地上血跡斑斑。（圖／記者林悅攝，下同）

王男2月16日遭當街刺殺輾死後，專案小組發現，他生前從事汽車流當業、經營權利車買賣，曾和股東有財務糾紛，而據了解，股東就是「蔡男」。王男慘死後，友人紛紛在臉書爆料，指王男是有情有義的「好人」，且於臉書號召「百人送行」參加告別式送王男一程。

據了解，31歲外號「蝦米」的蔡男與王男以前都是在安南區老大「陳建文」底下的小弟，2人算是同門兄弟，雖然後來陳男因故與蔡男切割，但蔡男經濟出狀況時，王男仍出手幫忙。另有王男友人爆料，指蔡姓男子先前賭博欠債上千萬，找王幫助，獲加入權利車生意，但蔡男覺得賺太少，要王男做假帳遭拒後，蔡男涉在外放風聲說王男侵占公款，要處理對方，不少王男友人把王男之死、矛頭指向蔡男。

而命案發生後，王男友人高姓男子於2月18日凌晨2時許，涉夥同10多人前往安南區公學路蔡宅叫囂、砸車、衝擊蔡宅鐵門、撒冥紙，要逼蔡男出來面對。

▲台南市警局長方仰寧表示，本案雖偵破，但蔡嫌在投案前涉嫌射殺陳姓男子，引起社會對台南治安負面觀感，他向台南市民道歉。（圖／記者林悅攝，下同）

▲外號蝦米的蔡姓男子持雙槍進入安平陳姓男子住處將陳男槍殺，警方在查蒐證。（圖／記者林悅攝）

對蔡男而言，王男遭刺殺後他已展開逃亡，但老母所住蔡宅卻遭「侵門踏戶」式攻擊，蔡疑認為應是昔日老大陳男在搞鬼、替王出氣，加上他先前與唐姓直播主發生糾紛，陳男也挺直播主一方，因此才於昨（23）晚穿防彈背心，持雙槍、狂轟昔日老大，隨後向警方投案。

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