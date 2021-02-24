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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌稱台灣不急著打新冠疫苗　黃子哲打臉：布局落後的遮羞布

▲國民黨文傳會副主委黃子哲。（資料照／記者張一中攝）

▲國民黨文傳會副主委黃子哲。（資料照／記者張一中攝）

記者蘇晏男／台北報導

我國防疫成功，民眾可正常生活，行政院長蘇貞昌日前遂表示，台灣目前沒有施打新冠肺炎疫苗的急迫性。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲24日舉紐西蘭與越南為例打臉，直言蘇貞昌的說法，更像是民進黨政府拿來當疫苗布局落後的遮羞布。

蘇貞昌22日晚間宴請民進黨立委時提到，台灣不像其他國家，在疫苗的需求上比較沒有急迫性；不過，還是會採國際多元採購，而國內也積極研發，政策正穩定執行。事隔一天，蘇貞昌進一步解釋，世界很多國家因為疫情嚴重，急著要打疫苗是希望能做到防止確診病例，以及恢復正常生活，但其實這兩點台灣都已經做到了。

「這理由聽起來其實似是而非。」黃子哲24日在臉書指出，紐西蘭、越南等國同樣被國際公認為防疫優等生，但他們已經開始或即將接種疫苗，這凸顯所謂台灣有本錢慢慢打的說法，根本不攻自破，更像是民進黨政府拿來當疫苗布局落後的遮羞布。

黃子哲指出，日前一家澳洲智庫將台灣列為全球防疫評比第3名的殊榮，前兩名則分別為紐西蘭與越南；不過，紐西蘭已在2月20日正式啟動輝瑞/BioNTech新冠肺炎疫苖接種作業，醫護人員與邊境官員列為第一波施打對象，而越南則宣布，今年會取得6千萬劑疫苗，3月正式展開接種。

「反觀我國，雖然在全民與政府努力下，也取得防疫的好成績，但疫苗的進度卻嚴重落後。」黃子哲表示，雖然衛福部長陳時中聲稱疫苗採購會有國內外總量少則3千萬劑，多則上看4500萬劑，但究竟何時到貨與施打，目前尚且未知。

黃子哲認為，擺在眼前的事實是，不論防疫比台灣好或差，全球有上百個國家接種超過2億劑的新冠疫苗。我國再不努力，恐從上半場的「超前部署」，變成下半場的「落後倒數」，這不僅形成強烈的對比，也對後疫情階段的疫苗護照或旅遊泡泡等經濟商業活動，造成隱憂與衝擊。

▼黃子哲24日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／黃子哲政治職人）

▼黃子哲24日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／黃子哲政治職人）

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