岩漿高達1500m！埃特納火山幾十年最猛烈噴發　橘紅火光劃破夜空

▲ 火山口不斷流出熔岩,鮮豔的色彩照亮夜空。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

義大利埃特納火山(Mount Etna)為全歐洲最活躍的火山,近來每天晚上都會噴發熔岩,照亮西西里的夜空,22日岩漿噴射至高達1500公尺,令經驗豐富的火山學家都驚嘆不已,直指其為「過去幾十年內最引人注目的一次」。

埃特納火山高度約3300公尺,近幾週皆處於噴發狀態,噴出熾熱的岩漿及大量火山灰。專家指出,這類「花火秀」是斯特龍博利式噴發(Strombolian)的一部分,屬正常活動。

▲▼ 埃特納火山噴發畫面。上圖攝於21日,下圖攝於16日。(圖/路透)

當地時間22日晚間11時左右,埃特納火山噴射熔岩至高達1500公尺,伴隨著濃厚煙霧,還有數千塊岩石碎片自火山口拋向空中,畫面相當壯觀。

義大利國立地球物理與火山學研究所(INGV)專家內里(Marco Neri)表示,「埃特納火山正上演一場表演,絕對是這個1971年在南部發現的火山口最強烈的一次噴發。我們已經多年沒有見到這麼大的噴發,但目前對民眾不構成危險,除了煙霧可能帶來幾小時的呼吸問題,以及覆蓋建築與街道的火山灰。」

INGV另一名火山學家本克(Boris Behncke)也指出,「這肯定是近幾十年來最壯觀的火山噴發之一,但屬這座火山的正常活動範圍。雖然每次噴發看起來都更大、更強、更色彩豐富、更有威脅,但對埃特納火山來說是非常正常的事。」

Mount Etna has erupted, sending smoke and ash into the sky and forcing a nearby airport to close temporarily.



Etna, at 3,350m high, is on the Italian island of Sicily and is one of the world's most active volcanoes.



More on this herehttps://t.co/D4exH2HG5j pic.twitter.com/Rww2cjVq6Z