快訊／外籍人士入境禁令是否鬆綁　陳時中1400記者會說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日宣布將於下午2時召開例行記者會，由指揮官陳時中親自說明疫情及防疫作為等事宜。陳時中日前說明，預計3月後邊境管制措施將回到去年12月前的狀況，可望鬆綁外籍人士入境禁令，相關議題會於昨日指揮中心會議中討論，預期將於記者會中進一步說明。

交通部昨日說明，23日指揮中心會議中提報並獲同意，自110年3月2日起放寬大眾運具與郵局營業區域內禁止飲食限制，並恢復高鐵自由座服務及取消臺鐵城際列車站票數限制，另雙鐵各車站大廳亦恢復場地租借服務。

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指揮中心去年公告，2021年1月1日起限縮非本國籍人士入境及檢疫規定，並自1月15日零時起強化入境旅客檢疫措施，外籍人士、港澳人士與陸籍人士，除非持有居留證、外交公務、商務履約、人道考量、國人之配偶及未成年子女、其他特別許可才能入境。

陳時中日前表示，根據目前規劃，台灣預計在3月1日後就會回到去年12月以前的邊境管制措施，至於是否進一步擴大，還需和各部會協商，鬆綁外國人管制措施也是可以期待的；相關內容則於昨日會議中進行討論。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。