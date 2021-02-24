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社會 社會焦點 保障人權

警界深度老司機出書！樓鳳性產業論文爆紅　親揭1400小時江湖規矩

記者黃翊婷／綜合報導

現年37歲的新北市警三峽派出所警員張榮哲，去年因為碩士論文「大台北地區旅遊樓鳳新興性產業分析」意外爆紅，被封為警界老司機，一度掀起網友熱議，他索性將論文出版成為書籍，以《樓鳳，性淘金產業大揭密》為主題，帶民眾一窺所謂的「江湖規矩」。

樓鳳性產業論文出書了。（圖／東森新聞、翻攝自博客來網站）

▲張榮哲出書了！（圖／翻攝自博客來網站）

高雄市議員李眉蓁去年參加高雄市長補選，被爆出碩士論文抄襲爭議，她在同年7月23日含淚宣布放棄學位，卻意外掀起全台名人論文抓鬼大賽。「台灣博碩士論文知識加值系統」網站前5篇熱門論文都被點爆，其中一篇出自台北大學碩士張榮哲的「大台北地區旅遊樓鳳新興性產業分析」，更是掀起網友熱議。

原來，張榮哲是新北市警三峽派出所的警員，現年37歲、警專23期，他花費將近1400個小時分析性產業，完成105頁的碩士論文，沒想到意外爆紅。他坦言，警察念研究所的效益很低，但因為近年竄起，覺得值得研究，加上警察工作容易訪問到嫖客、雞頭、應召業者等，才選擇「樓鳳」作為研究主題。

張榮哲提到，這段期間他蒐集多家應召站攬客訊息，也比對雞頭每天PO出的班表、花名冊，推敲出台北樓鳳的生態情況，光是訪談對象就花了大約40個小時，而且天天都得看清涼照，因此常常被嫌棄，「在旁人眼中像色情狂」。

樓鳳性產業論文出書了。（圖／東森新聞、翻攝自博客來網站）

▲張榮哲。（圖／東森新聞）

事件經過大約7個月後，張榮哲搖身一變成為作家，並以《樓鳳，性淘金產業大揭密》為主題，將這篇爆紅論文出版成書籍，主打由警察帶路，讓民眾馬上看懂江湖規矩，「菜雞一夜成為老司機，乖乖女聽懂所有men's talk」。

事實上，早在去年論文成為全台焦點時，張榮哲就曾提到，如果未來有機會，希望能繼續攻讀博士，但下次不會侷限在台北，而是會研究「全台灣」的性產業，如今出書販售，想必又會再次掀起新一波討論。

▼張榮哲的論文曾竄升到網站熱搜第2名。（圖／翻攝自台灣博碩士論文知識加值系統網站）

▲▼張榮哲論文竄升到第2名。（圖／翻攝自台灣博碩士論文知識加值系統網站）

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