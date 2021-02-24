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雜誌界章魚哥！VERSE逆勢達標348%　張鐵志：文化不用跟商業對立

▲▼在紙本雜誌紛紛停刊的時代，文化媒體《VERSE》逆勢操作，總編輯張鐵志分享秘辛。（圖／林蔚靜攝影／VERSE提供）

▲在紙本雜誌紛紛停刊的時代，《VERSE》逆勢操作，去年募資達標率高達348%！（圖／林蔚靜攝影／VERSE提供）

記者林育綾／台北報導

在紙本雜誌紛紛停刊的時代，文化媒體《VERSE》逆勢操作，去年夏天以「全新混種」姿態在網路上發起募資，最後募得近700萬金額，達標率高達348%！許多人認為「文化」是小眾，總編輯張鐵志卻堅持，文化其實是社會最重要的事，也是國家的靈魂，更是我們的日常生活，而且能創造經濟價值，文化不必跟商業對立，台灣社會若要往前走，應該更重視文化」。

《VERSE》去年夏天在網路發起募資後，短短2個月募得近700萬，達標率高達348%。雜誌以2個月為一期發行，一年共6期，張鐵志提到，這樣的步調剛剛好，能夠做出聲量，又能掌握議題的敏感度，同時給這個過快的時代一種「慢新聞」的存在，可以花費較多時間去籌備、製作深度文化議題。

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▲▼在紙本雜誌紛紛停刊的時代，文化媒體《VERSE》逆勢操作，總編輯張鐵志分享秘辛。（圖／林蔚靜攝影／VERSE提供）

▲《VERSE》企圖透過實體雜誌為讀者帶來「美好的體驗感」。（圖／林蔚靜攝影／VERSE提供）

在許多雜誌停刊的時代，為什麼《VERSE》能夠有自信反其道而行，又能在短時間募得驚人的好成績？他分享，除了當時的募資口號「參與台灣的文化改變」非常有情感號召力之外，也期許透過實體雜誌為讀者帶來「美好的體驗感」，不只是設計讓人愛不釋手的周邊、回饋品，另外從封套到雜誌本身、內頁也都充滿質感，甚至有雙版本封面，帶給訂閱戶驚喜。

像是創刊號就有「唐鳳版」和「鄭宗龍版」，當時募資到一半，就已經有早鳥訂戶收到雜誌，紛紛在網路上曬自己收到的是唐鳳，還是鄭宗龍，創造一波臉書分享、IG限時動態打卡潮，再度引爆話題，讓募資又掀起一波高峰。

▲▼在紙本雜誌紛紛停刊的時代，文化媒體《VERSE》逆勢操作，總編輯張鐵志分享秘辛。（圖／林蔚靜攝影／VERSE提供）

▲每期出刊都恰好在「議題的浪尖上」，封面人物正好都是話題，被稱為文化雜誌界的「章魚哥」。（圖／林蔚靜攝影／VERSE提供）

而雜誌雖然兩個月發行一期，至今共發行4期，不過每期出刊都恰好在「議題的浪尖上」，甚至封面人物都剛好是話題人物！像是去年10月發行第二期談Podcast，有一版封面正好是王若琳，而那時候她正好入圍金曲獎，甚至獲得最佳國語專輯；但雜誌早在2個月前就規劃，根本不可能預先知道名單。

後來第三期探討「台灣電影」，出刊恰好國片話題大爆發，也正逢金馬獎，其中一版封面人物劉冠廷也是熱門焦點，還入圍最佳男主角。而最新一期「誰還在讀書？」兩版封面林予晞、詹宏志，兩人恰好分別是原先預計舉行的台北國際書展代言人、開幕講者，都是在雜誌規劃無法預先知道的情況下，剛好「神準命中」，因此也被稱為簡直像是文化雜誌界的「章魚哥」。

▲▼在紙本雜誌紛紛停刊的時代，文化媒體《VERSE》逆勢操作，總編輯張鐵志分享秘辛。（圖／林蔚靜攝影／VERSE提供）

▲總編輯張鐵志認為，「台灣社會若要往前走，就應該更重視文化」。（圖／林蔚靜攝影／VERSE提供）

青鳥書店創辦人蔡瑞珊也分享，其實雜誌除了非常考驗企劃力，也考驗能否抓住「讀者的渴求」，能否走在議題的尖頭上，而她認為張鐵志是台灣少數具備如此前瞻性，能快速判斷、抓出議題的人才。

儘管外界認為「文化」是小眾議題，不過張鐵志堅持，就是如此才更要做文化媒體，他認為，文化是對社會最重要的事，是國家的靈魂，是生活方式的累積；而《VERSE》也一直想對大眾溝通「文化並不是小眾，我們的日常生活就是文化」。

他表示，文化也能創造經濟價值，不用把文化跟商業對立，只要有好的創意、故事，都能產生價值，而且《VERSE》談的不只是傳統老派文化，還有商業議題，讓文化跟商業產生對話，讓兩個領域的人彼此了解；雜誌中也有旅遊、美食等內容，像是每期都會介紹一個有創意思維的飲食品牌，甚至是食譜，以具有「當代感」的視覺設計來呈現。

▲▼《VERSE》認為文化已走入各種場域。（圖／記者林育綾翻攝）

▲《VERSE》認為文化已走入各種生活場域，裡頭甚至介紹飲食品牌、食譜。（圖／記者林育綾翻攝）

例如創刊號介紹雞尾酒吧Draft Land，採訪創辦人鄒斯傑，一開始有人質疑「這也叫文化嗎？」張鐵志自信說，「當然是文化啊！是年輕人很棒的創意，很棒的生活方式」，強調「文化已經走進不同的生活場域」。

張鐵志認為，現代人不只滿足於追求高CP值，也喜歡追求精緻化，這是文明的累積，也是人們想對自己更好的展現，「而台灣社會若要往前走，就應該更重視文化，過去人們注重在拼經濟，如今經濟應該轉型，有更多創意內容，也要更有品牌意識。」更舉例Gogoro的成功不只是功能，也是因為它的設計美學吸引大眾。

▲▼《VERSE》認為文化已走入各種場域。（圖／記者林育綾翻攝）

▲▼《VERSE》認為文化已走入各種場域。（圖／記者林育綾翻攝）

▲▼《VERSE》認為文化已走入各種場域。（圖／記者林育綾翻攝）

當人們都認為紙本經營困難，紛紛轉型數位化，《VERSE》卻反其道而行，究竟有沒有不虧本的策略？張鐵志直說，沒有不虧本的策略，應該反過來想，如何有賺錢的策略；更不諱言表示，雜誌對他而言是「能夠賺錢，不是燒錢」的產品，「只做網站反而燒錢」。

他表示，除了會盡力做出大家喜歡的內容，同時也會強化網站豐富性，未來也有更多以文化為核心的跨界合作；而第二年的《VERSE》，也會想出一個「讓人無法拒絕的理由」。

▲▼在紙本雜誌紛紛停刊的時代，文化媒體《VERSE》逆勢操作，總編輯張鐵志分享秘辛。（圖／林蔚靜攝影／VERSE提供）

▲《VERSE》第4期，2月號主題「誰還在讀書？」封面分別是林予晞、詹宏志。（圖／林蔚靜攝影／VERSE提供）

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