少年口塞毛巾、皮帶綁手倒地…全因「懶得工作」自導自演！

▲ 索爾斯宣稱遭綁，被警方發現時倒在地上。（圖／Coolidge Police Department）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國亞利桑那州日前發生一起荒唐事件，一名少年疑似遭人綁架，被警方發現時整個人倒在地上、雙手綁在背後，口中還塞著一條毛巾。他稱自己遭人打昏後綁架，但警方無論怎麼找都找不到證據，才發現一切都是他為了逃避工作編出的戲碼，他也因此被開除。

柯立芝（Coolidge）警方說明，10日發現19歲的輪胎工人索爾斯（Brandon Soules）時，他的雙手被自己的皮帶綑在身後、嘴裡塞著毛巾。索爾斯向警方供稱，2名蒙面男子瘋狂毆打他的頭部，導致他昏迷，將他綁上車後丟包在一座水塔附近。索爾斯還謊稱，他被綁架是因為他父親在鎮上藏了一筆錢。

警方調閱索爾斯家附近監視器後，對他的說法產生懷疑，才揭發這起案件的真相，「警方進行廣泛的調查，發現的證據表明，這是他捏造出的故事，沒有發生任何綁架或襲擊事件。」索爾斯才承認自導自演這齣綁架案，以逃避他在輪胎工廠的工作。

柯立芝警察部門公開的照片可見，身穿藍色襯衫及牛仔褲的索爾斯側躺在地上，身上滿是泥灰，雙手綁在背後，模樣十分狼狽。警察大隊長特塞羅（Mark Tercero）說明，「他告訴我們，他先拿一條毛巾塞進嘴哩，拆下自己的皮帶綁住雙手，再趴到地上、移動到路邊，讓別人可以看見他。」

索爾斯異想天開的行為逗樂不少網友，讓他們紛紛留言表示，「我想知道的是所以他有被開除嗎？因為我可能也會用到這招」、「改行當演員了」、「直接裝病不就好了」、「好想知道他在哪裡工作」、「他的職業是Drama Queen嗎」、「這下他再也不用工作了」。

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