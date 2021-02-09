書記貪污潛逃16年　落網時神色漠然：早料到會有這一天

▲黑龍江伊春前市委書記吳杰凱潛逃16年後被逮。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸黑龍江伊春前市委書記吳杰凱因案潛逃，改名換姓如同人間蒸發。黑龍江紀監委1月21日宣布，吳杰凱在四川成都被逮捕，結束他長達16年的逃亡生涯。吳杰凱落網後僅表示，「逃是沒有出路的，被追回是遲早的事，我早料到會有這一天。」

▲吳杰凱逃亡過程中兩度改名，在四川藏匿16年。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，吳杰凱2004年9月擅自離職、下落不明，直至2006年，黑龍江省哈爾濱市檢察院以涉嫌貪污罪對吳杰凱立案偵查。不過，吳杰凱如同人間蒸發一般，杳無音信。監察體制改革後，追逃工作改由哈爾濱市監委負責。

哈爾濱市檢察院對吳傑凱涉嫌貪污罪立案偵查後，一直沒有取得實質性進展。第一次有可靠線索發生在2017年，這時吳杰凱已經潛逃13年。哈爾濱市檢察院通過省公安廳利用技術手段，發現名為「代樹國」的身份證與吳杰凱相似，同時發現「代樹國」在重慶等地有行蹤軌跡。

不過，追逃人員立即前往「代樹國」戶籍派出所查詢，發現戶籍為空掛，此後，「代樹國」同吳杰凱一樣，再度消聲匿跡。

案件拖至2021年，一個網名叫「墨竹」的人進入辦案人員的視野，成為破案關鍵。抓捕行動的成員表示，「墨竹的網路頭像背景是東北雪景，吳杰凱寫作能力強，擅長詩詞、愛好攝影，墨竹可能源於其擅長和愛好而命名。」

追逃專班綜合種種信息和疑點，初步研判「墨竹」就是吳杰凱。確認消息無誤後，追逃專班於1月20日連夜飛抵成都，次日便發現「墨竹」在居住的小區現身，經再次比對，確認「墨竹」就是潛逃16年之久的吳杰凱。

