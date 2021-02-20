疑「隱瞞」解放軍背景被捕　陸學者宋琛4月開庭

▲前美國史丹佛大學陸籍學者宋琛，疑似隱瞞有解放軍背景。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

日前，前美國史丹佛大學陸籍學者宋琛（Chen Song）之前被控隱瞞有解放軍背景，被指控簽證欺詐等罪。目前，最新的起訴書又新增妨礙司法、銷毀文件和做出不實陳述等幾項罪名，據了解，宋琛被聯邦大陪審團加控銷毀文件等罪名，4月12日即將開庭審理。

據《中央社》報導指出，被控簽證詐欺的前史丹佛大學共軍學者宋琛，本週被聯邦大陪審團加控銷毀文件等罪名，並定於4月12日開審。檢方表示，這將有助於保護美國大學免於非法外國勢力。

現年39歲的共軍學者宋琛（Chen Song）於2018年12月到史丹佛大學進行研究。她涉嫌對美國移民官員說謊，掩蓋她在中國工作單位的軍方背景。去年7月，她被聯邦調查局（FBI）以簽證詐欺約談後起訴。

美國司法部昨天在一項新的起訴書指控宋琛銷毀文件，包括兩張她在網路上身著軍裝的照片，以及她在首次被起訴後刪除可能導致入罪的電子郵件；司法部另指控她妨礙司法公正和虛假陳述等。

聯邦調查局反情報部門助理主任柯勒（Alan Kohler）在新的起訴書中表示，「中國政府屢次竊取美國的研究成果，利用我們的大學，而非遵循國際規範。」

加州北區檢察官安德森（David L. Anderson） 在新聞稿中表示，這項起訴有助於保護像史丹佛大學的菁英機構免受非法外國勢力影響。

▲陸籍學者宋琛案將於4月12日開庭審理。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

檢方的起訴書提到，宋琛在簽證申請書上表明她在2000年9月到2011年6月曾服役於中共解放軍，雇主是中國北京民營的西釣魚台醫院，但聯邦調查局探員發現宋琛的實際雇主是北京解放軍空軍總醫院。若宋琛一開始就表明她服務於軍方單位，則必須申請由美國領事館正式核准的外交簽證。

去年7月，包括宋琛等至少3名共軍學者被美方指控簽證詐欺，隱瞞他們替中共軍方工作的事實。宋琛以25 萬美元交保候傳，宋琛下一次出庭訂於4月7日，全案於4月12日開始審理。

若罪名成立，在簽證欺詐罪的部分，宋琛將面臨最高10年監禁和25萬美元罰款；破壞和竄改證據的罪名，最高有可能處以20年監禁；涉虛假陳述的罪名，最高將處以5年監禁和25萬美元罰款。