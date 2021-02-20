南投婦匯6萬給「義大利工程師」　機警行員幫她保住血汗錢

▲簡姓婦人(左)險遭老梗詐騙，南投警方和銀行成功保住老本。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

又見老梗詐騙手法！南投簡姓婦人透過社群網站認識自稱石油探勘工程師的義大利男子，兩人只認識互動不到10天，對方就以來台拜訪為由，要求匯款支援2000歐元(約台幣6萬)旅費；所幸簡婦到銀行被機警行員察覺異狀，報警到場一同勸說，及時保住簡婦的血汗錢。

警方指出，春節結束開工日(17日)上午接獲臺灣銀行中興分行林姓行員報案，稱有民眾疑遭詐騙欲臨櫃匯款，中興派出所員警林于茵接獲通報後立刻前往處理。

▲簡姓婦人(左)險遭老梗詐騙，南投警方和銀行成功保住老本。（圖／民眾提供）

這名簡姓婦人(五十多歲)向警方表示，2月8日在微信通訊軟體認識自稱「Li」的義大利男子，本身是海上石油鑿井工程師，雙方相談甚歡，Li隨即表示想來台與她見面，但近來手頭緊，請她匯款支援2,000歐元機票錢，簡婦還說「要騙不會只騙6萬塊吧」。

▲南投警方頒獎對機警的林姓銀行員(中)致意。（圖／民眾提供）

經林姓行員和警員耐心解說，這是詐騙集團慣用手法，「義大利人不太可能用中國姓氏」、「一個人騙6萬、騙10個就60萬了！」，並提供民眾受詐騙之真實案例後，簡婦才恍然醒悟；警方指出，林姓行員已有15年從業資歷，平時服務民眾周到警覺，協助阻詐已是第二次，今天也特別到行頒獎致意。

中興警分局長黃念生表示，民眾遇網友要求借錢或投資時，最好秉持「見面再談，匯錢免談」原則，以免賠錢又傷心，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。