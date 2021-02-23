　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

加國眾議院通過涉疆「種族滅絕」動議　陸使館：停止反華鬧劇

▲▼維吾爾安全人員在新疆巡視。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大聯邦眾議院通過涉疆動議。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

加拿大聯邦眾議院昨（22）日通過涉疆動議，稱大陸對新疆維吾爾族等實施「種族滅絕」政策，並呼籲加國政府向國際奧委會提出更換2022年北京冬奧會舉辦地的要求。對此，大陸駐加國大使館痛批，「這是對中國內政的粗暴干涉，是對14億中國人民的惡意挑釁，我們對這種可恥行徑予以嚴厲譴責。」

▲新疆維吾爾族人生活。（圖／CFP）

▲陸駐加使館稱涉疆問題是反暴恐、反分裂問題。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，「種族滅絕」在國際法中有明確定義。過去60多年來，新疆經濟總量增長了200多倍，人均生產總值增長了近40倍，人均預期壽命由30歲提高到72歲。2010年至2018年，維吾爾族人口從1017萬人上升至1272萬人，增加255萬人，增幅為25%，高於全疆人口14%增幅，更明顯高於漢族人口2%增幅，「哪來的種族滅絕？倒是加拿大應該捫心自問，對其原住民的悲慘歷史遭遇進行深刻反省。」

大陸駐加國大使館表示，絕大多數支持上述動議的加拿大議員從未去過新疆，甚至沒有到過中國，「他們打著人權的幌子在涉疆問題上搞政治操弄，目的是干涉中國內政，通過打對華強硬牌」在國內撈政治分，這是何等的虛偽和無恥！」

大使館痛批，「他們以政治謊言為藉口，炒作北京冬奧會議題，把體育運動政治化，完全違背奧林匹克憲章精神、損害國際奧林匹克運動和各國運動員的利益，這是何等的自私與狹隘！」

▲▼ 在「再教育營」的人大多是維吾爾族穆斯林，他們必須學習普通話，遵守嚴格日常規範。（圖／達志影像／美聯社）

▲新疆職業技能教育培訓中心。（圖／達志影像／美聯社）

大使館強調，涉疆問題不是什麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂問題，「新疆採取預防性反恐和去極端化措施，有效遏制恐怖活動多發頻發勢頭，各族人民的生命安全才有了保障，發展經濟、改善生活才取得更大進步，這是最大程度保障新疆各族人民的基本人權。」

ET快訊
特斯拉開到無人墓地　偵測提示「全是人」嚇：還在走動
Daft Punk解散！　「其中一人大爆炸」宣告回不去了
快訊／西濱又出事！2車追撞　車流回堵1公里
台灣「夜市球王」出國比賽遭10名保全押走　禁閉24小時遭遣返
罔腰又遭打臉！懷孕12周才領媽媽手冊　婦科醫：早就拿到了
超艾夾中2刀遭酸「8+9團體不意外」　草爺動怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

亞馬遜售「中國傳統果籃」1680元有找　陸網友：那是小孩便盆

三句話不離「你他X的」　溫州「最髒」村書記遭判刑8年

加國眾議院通過涉疆「種族滅絕」動議　陸使館：停止反華鬧劇

林鄭月娥接種遭質疑「不是大陸科興疫苗」　港府譴責：假消息！

習近平會見嫦娥五號參研人員　「月表土壤」首次亮相

月球「土特產」3月北京對外展出　水晶容器38.44公分藏玄機

小11歲男友假裝自殺！酒吧女「跳水施救」反遭拖入深水區溺亡

奇葩男爬10公尺電桿做仰臥起坐　成都上萬戶停電2小時

香港開放疫苗預約！凌晨12點「系統被塞爆」　最快26日開始接種

6歲小妹玩滑板車！「奪命1姿勢」慘被轎車輾斃　母抱屍崩潰痛哭

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

小黃兩度惡意逼車嗆又沒撞到！　騎士差點命喪公車站網揪是慣犯

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

用樂高拼出等身大「101模型」！　阻尼器也超還原...關燈還能發亮

「含羞草日記」超艾夾遇襲身中2刀　草爺譴責暴力不開心：他是我家人！

停車見婦「人肉佔位」勸阻被無視 雙方僵持3分鐘...他無奈倒車離開

亞馬遜售「中國傳統果籃」1680元有找　陸網友：那是小孩便盆

三句話不離「你他X的」　溫州「最髒」村書記遭判刑8年

加國眾議院通過涉疆「種族滅絕」動議　陸使館：停止反華鬧劇

林鄭月娥接種遭質疑「不是大陸科興疫苗」　港府譴責：假消息！

習近平會見嫦娥五號參研人員　「月表土壤」首次亮相

月球「土特產」3月北京對外展出　水晶容器38.44公分藏玄機

小11歲男友假裝自殺！酒吧女「跳水施救」反遭拖入深水區溺亡

奇葩男爬10公尺電桿做仰臥起坐　成都上萬戶停電2小時

香港開放疫苗預約！凌晨12點「系統被塞爆」　最快26日開始接種

6歲小妹玩滑板車！「奪命1姿勢」慘被轎車輾斃　母抱屍崩潰痛哭

董至成「肺曾照到白點」秒戒菸　曝胃出血暈眩送醫：我輸了5袋血

太罪惡！三重深夜食堂吃 「特大碗鍋燒麵」　必點2湯頭還有豬耳朵

銀樓遇搶劫！老闆狂呼救...「鎮店二哈」全程裝睡　網笑噴：不意外

中職例行賽計畫開放78%　觀眾可以飲食　

加油！開南大學棒球隊新戰袍亮相　獲台灣中油冠名贊助

傳產、金融股撐盤！台股開低走高　指數漲33點收16443點

住麗寶飯店免費玩樂園！加碼送早、晚餐吃到飽　爽玩劍湖山99元

我駐紐約辦事處再添1確診　一週內第2起個案

亞馬遜售「中國傳統果籃」1680元有找　陸網友：那是小孩便盆

樂天輪值太豪華！　田中將大恐不是開幕戰先發首選

大陸熱門新聞

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

上崗2小時猝死！家屬索賠600萬　網看傻

6歲妹騎滑板車！1姿勢慘被輾斃

除夕洗澡初二才出來　她受困浴室30小時

女兒被霸凌！他捅死9歲霸凌童

男遭戴綠帽　怒殺姦夫一家四口

北京肛拭子玩真的　躲爆菊用這招

23歲正妹搬家途中　突跳車慘死

楊貴妃床上1怪癖　唐玄宗愛到不行

對酒精過敏！他見女友爸媽「硬乾3杯」下場慘曝

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

即／西藏冒險王失蹤謎團　調查進度公布了

找閨蜜當伴娘...她竟當眾「向新郎告白」

防疫「兩會時間」　北京管控升級

更多熱門

相關新聞

他研究中國60年：習獨裁將成過去

他研究中國60年：習獨裁將成過去

美國知名法學家孔傑榮（Jerome Cohen）高齡90歲，投入中國研究60年。他對於中國至今未能實現法治，反而趨向專制感到痛心遺憾，但也指出，習近平正在播下「反對的種子」，其獨裁統治最終會像毛澤東統治一樣，成為過去。

YouTube下架3000個頻道帳號！多數涉及中國

YouTube下架3000個頻道帳號！多數涉及中國

北京肛拭子玩真的　躲爆菊用這招

北京肛拭子玩真的　躲爆菊用這招

防疫「兩會時間」　北京管控升級

防疫「兩會時間」　北京管控升級

歐美中「多角複雜」關係成形

歐美中「多角複雜」關係成形

關鍵字：

加拿大反華大使館中國新疆種族

讀者迴響

熱門新聞

罔腰曬出媽媽手冊！曝「預產期」：希望是女牛寶

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

鳳梨怒了「700字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

對話曝！母拋家與大廚嘿咻　4子女哭：媽媽怎麼會這樣

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

吉龍糖爆「全台北剩1門市」！業者回應

超正！DC公開首位「黑髮」女超人

老公每晚偷情16歲小姨子！美艷妻抓姦重病亡

《順風婦產科》美月30歲超慘近況曝光

超艾夾中2刀遭酸「8＋9團體不意外」　草爺看留言動怒

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

罔腰媽媽手冊被狂揪4大疑點　氣炸開嗆鄉民！

更多

最夯影音

更多
李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面