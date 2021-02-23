加國眾議院通過涉疆「種族滅絕」動議　陸使館：停止反華鬧劇

▲加拿大聯邦眾議院通過涉疆動議。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

加拿大聯邦眾議院昨（22）日通過涉疆動議，稱大陸對新疆維吾爾族等實施「種族滅絕」政策，並呼籲加國政府向國際奧委會提出更換2022年北京冬奧會舉辦地的要求。對此，大陸駐加國大使館痛批，「這是對中國內政的粗暴干涉，是對14億中國人民的惡意挑釁，我們對這種可恥行徑予以嚴厲譴責。」

▲陸駐加使館稱涉疆問題是反暴恐、反分裂問題。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，「種族滅絕」在國際法中有明確定義。過去60多年來，新疆經濟總量增長了200多倍，人均生產總值增長了近40倍，人均預期壽命由30歲提高到72歲。2010年至2018年，維吾爾族人口從1017萬人上升至1272萬人，增加255萬人，增幅為25%，高於全疆人口14%增幅，更明顯高於漢族人口2%增幅，「哪來的種族滅絕？倒是加拿大應該捫心自問，對其原住民的悲慘歷史遭遇進行深刻反省。」

大陸駐加國大使館表示，絕大多數支持上述動議的加拿大議員從未去過新疆，甚至沒有到過中國，「他們打著人權的幌子在涉疆問題上搞政治操弄，目的是干涉中國內政，通過打對華強硬牌」在國內撈政治分，這是何等的虛偽和無恥！」

大使館痛批，「他們以政治謊言為藉口，炒作北京冬奧會議題，把體育運動政治化，完全違背奧林匹克憲章精神、損害國際奧林匹克運動和各國運動員的利益，這是何等的自私與狹隘！」

▲新疆職業技能教育培訓中心。（圖／達志影像／美聯社）

大使館強調，涉疆問題不是什麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂問題，「新疆採取預防性反恐和去極端化措施，有效遏制恐怖活動多發頻發勢頭，各族人民的生命安全才有了保障，發展經濟、改善生活才取得更大進步，這是最大程度保障新疆各族人民的基本人權。」