婦負氣離家傳「人生功課已完成」　高屏兩地警聯手救人

▲東港警分局新園分駐所副所長蔡世宏率同警員李為誠、賴先益找到婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄、屏東兩警方日前積極聯手搶救一名負氣離家企圖輕生的婦人，讓他們家人團聚，報案人對警方積極協助，深表感激與謝意。

高雄市一位市民日前到轄區派出所報案稱與其妻口角，其妻因而負氣離家出走，並傳簡訊「人生功課已完成」意圖尋短，警方獲報後，經查發現手機發話位置坐落於屏東縣新園鄉一帶，經高雄市警方勤務指揮中心緊急協尋失蹤人口通報，轉知東港警分局通報各單位加強協尋

新園所副所長蔡世宏接獲通報後直覺轄內有一間民宿，立即率同警員李為誠、賴先益前往查詢，果然在民宿房間內發現該失蹤人口，員警見婦人心情低落聲淚俱下，現場施以關懷勸說及緩解情緒，終解開心結，帶回分駐所休息，並立即刻通知報案人到所帶回團聚，讓報案人非常感激。

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