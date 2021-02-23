政府設天然氣站破壞藻礁　名作家張曉風嗆：下地獄

▲張曉風。（圖／資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

政府因應增氣減煤的能源政策，中油第三天然氣接收站興建計劃選址桃園大潭，但施工船兩度擱淺，造成0.58公頃藻礁被刮除。環保團體為此發起珍愛藻礁公投。國民黨智庫22日召開記者會聲援環保團體，出席記者會的知名作家、前親民黨立委張曉風痛批，破壞人類信任，以但丁神曲比喻，要下到地獄的最下層。

環保團體發起珍愛藻礁公投，目前進入二階連署，3月中旬需提交35萬份連署書，截止日期為2月28日，目前連署還缺26萬多份。

國民黨智庫22日召開「搶救大潭藻礁台灣減碳政策檢視」記者會，聲援環保團體，由永續發展組召集人、前立委陳宜民主持，邀請國民黨立委呂玉玲、吳怡玎和知名作家張曉風出席。

據《中評社》報導，知名作家、前親民黨立委、現為親民黨環保高級顧問的張曉風在記者會上發表看法。她表示，保護環境是住在地球上第一個義務，藻礁被破壞是個恥辱，執政者破壞人與人之間的信用，以但丁的神曲比喻地獄，最嚴重的地獄是給破壞信任的人類，執政者的智慧不夠足以解決問題，建議中油第三天然氣接收站應暫停，有個健康的社會和環境不是更好嗎？

此外，國民黨主席江啟臣也在臉書聲援珍愛藻礁公投。江啟臣表示，7600年前藻礁沿著桃園海岸緩慢生長，藻礁是海洋生物的完美棲地，現在已有近百種生物在此長居，包括保育類的柴山多杯孔珊瑚、綠蠵龜、台灣白海豚，然而民進黨政府主導的第三天然氣接收站的開發，讓藻礁備受威脅，他已經參與連署，請大家一起連署，支持連署成案。