細肩帶藻礁女神徵乾爹！舉牌「想打炮」爆爭議　網疑：物化女性？

▲海報用語吸睛，但也引發爭議。（圖／翻攝自藻礁女神護衛隊臉書）



記者黃可昀／綜合報導

中油三街站預計在桃園大潭設址，環保團體發起搶救藻礁公投，先前還有一群「藻礁女神護衛隊」在西門町舉牌抗議，藉由「誠徵乾爹」、「想打炮」等字眼吸引民眾目光，達到宣傳呼籲的效果，但此舉引發爭議，被質疑是在「物化女性」。

臉書粉專「黑鮪瑜的奇幻旅程」昨日貼出藻礁女神護衛隊的照片，提到「到底是誰一直物化女性？」雖然這群人想傳達的初衷是環境保護，不過海報使用的字眼太過激進，像是徵乾爹、想打炮等等，有些民眾看了覺得不妥，建議用詞應該更謹慎，還發現海報上的「贖」回解脫是錯字，實在有些尷尬。

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網友留言，「贖字都寫不來，怎麼贖」、「門檻已經低於海平面了…」、「藻礁這件事，就是在怪執政黨說話不算話欸！這到底是演哪齣」、「X回解脫？這是啥米碗糕？」

師大環境教育所王南希身為藻礁女神護衛對其中一員，她曾表示，之所以會用到「想打炮」、「僅存的炮房」等標語，是想告訴大眾藻礁是白海豚繁衍、柴山多杯孔珊瑚的重要棲地，若是受到破壞，白海豚想要打炮就都約不到，因為同伴數量太少，藉由這種比喻方式提醒民眾正視環保議題。她透露，預計下周會在北投舉辦「裸體攝影」，與藝術家共同到海邊拍攝，屆時成品曝光希望能吸引更多人關注此議題。