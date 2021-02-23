嘟嘴、露溝賣飲料！她穿「性感女僕裝」搶救生意　日銷200杯↑

記者吳美依／綜合外電報導

泰國巴蜀府的25歲女子蘇帕妮米（Supanimit Limphaibun）在路邊擺攤，販賣仙草凍奶茶，生意卻因新冠疫情一落千丈，甚至一度停擺。她靈機一動，穿戴女僕裝與貓耳朵髮箍，吸引顧客目光，且只要消費就提供「性感擺拍」服務，如今每天可以賣出200多杯手搖飲料。

綜合外媒報導，蘇帕妮米賣飲料已經3年多，以前每日平均售出20杯，僅能勉強果腹。她歇業數個月，直到政府最近提出經濟振興方案，才決定重新開始擺攤，為了「復出」並打破先前的銷售困境，推出新花樣攬客，生意果然絡繹不絕。

蘇帕妮米回憶，首次穿女僕裝賣飲料時，內心有些尷尬，但一名顧客原本開車經過，卻又特地迴轉來看看，最後停車買了一杯飲料。她也透露，這身打扮可說是「男女通吃」，不論何種性別的顧客都很喜歡，時常被熱情要求拍照或合照。

蘇帕妮米的手搖飲料一杯僅30元泰銖（大約新台幣28元），不僅價格便宜，配料也非常豐富。因此，她靠著女僕裝打響名號後，顧客也開始口碑相傳，在社群媒體上打卡、分享照片，街坊鄰居甚至每天都會來買一杯。

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