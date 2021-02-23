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砸千萬養頂級coser女友！富二代崩潰自爆：她甩我秒結新歡上樓

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／滄霽桔梗）

▲滄霽桔梗擁有魔鬼身材，相當吸睛 。（圖／翻攝自微博／滄霽桔梗）

記者崔子柔／綜合報導

有50多萬粉絲的「滄霽桔梗」日前被爆她戴前任綠帽，引起轟動討論，她的富二代前男友近日就發文控訴，在她身上花超過300萬人民幣（約1332萬台幣），她拿錢閃人後還秒結新歡。滄霽桔梗則說自己被抹黑，更發出先前受傷的照片，稱前男友有家暴情節。

該名富二代18日在微博「金大腦殘」發文指出，他前年3月在動漫展上看見滄霽桔梗，覺得她又高又特別，上前要了連絡方式，花了一番功夫才約出來見面，後來又在她的直播間砸錢，才終於有更親密的接觸。

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▲▼ 。（圖／翻攝自微博／滄霽桔梗）

▲滄霽桔梗身高177公分。（圖／翻攝自微博／滄霽桔梗）

「金大腦殘」表示，他們一起約去泡溫泉，看見滄霽桔梗穿泳衣的樣子，「我知道我整個人淪陷了，現在回想起來才知道真的是色字頭上一把刀」，2人後來順利展開交往關係。

滄霽桔梗為了不掉粉，和富二代約好只在親友圈裡公開戀情，「金大腦殘」指出，他花了200萬元人民幣（約890萬台幣）替她開公司，只為了把滄霽桔梗打造成「頂級coser」，「以為我是老闆、她是員工，我是主人、她是僕人」，沒想到自己根本是獵物，而對方則是獵人。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／滄霽桔梗）▲▼ 。（圖／翻攝自微博／滄霽桔梗）

▲滄霽桔梗原是兼職coser，富二代男友砸重金養成，讓她升等為頂級行列 。（圖／翻攝自微博／滄霽桔梗）

「金大腦殘」控訴，滄霽桔梗後期會用各種理由要錢，前後花了約100萬人民幣（約440萬台幣），兩人的關係也逐漸變質，她在2月初大吵後提出分手，直接從同居處搬走，同時還索要11萬人民幣（約49萬台幣）的搬家費。

「金大腦殘」表示，在2月14日情人節當天，他在對方新住處等了4、5個小時想求復合，卻目睹對方帶了新歡一起回家，讓他崩潰吞藥後被送醫搶救，才認清這不是段好的感情，希望滄霽桔梗把錢還清，兩人日後還能保持公司和藝人的關係。

滄霽桔梗則接連在微博發文稱這是單方面抹黑，更PO出先前眼睛被打傷的照片，指控前男友有家暴情節。雙方在網路上一來一往，真實情形恐怕只有兩人心裡有數。

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