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板橋街頭鬥毆「奶茶互砸」！飲料店女員工被噴滿身　原因曝光傻了

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▲▼板橋街頭互毆砸奶茶。（圖／《東森新聞》）

▲板橋街頭互毆砸奶茶，竟是因為偶像請飲料插隊。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

板橋驚傳街頭鬥毆！兩名男大生發生衝突，在板橋鬧區街頭鬥毆，雙方互砸奶茶，潑得到處都是，連飲料店員工也無辜受害，原因竟是偶像請飲料，其中一人插隊，導致有人喝不到。

根據《東森新聞》報導，兩名男子13日在板橋街頭發生衝突，雙方互相推間挑釁，完全不顧旁人勸阻，還拿起地上的飲料，往對方身上砸，波及到無辜的民眾、飲料店員工，過程也被看傻的民眾給錄下。

▼板橋街頭互毆砸奶茶，竟是因為有人插隊，害粉絲拿不到飲料。（圖／《東森新聞》）

▲▼板橋街頭互毆砸奶茶。（圖／《東森新聞》）

事實上，這2人都是某位23歲Coser的員工，當天Coser扮成花木蘭，舉辦粉絲見面會，突然自掏腰包，想請粉絲喝飲料。至於為何會吵架？飲料店女員工指出，因為有其中一人插隊，導致排隊的粉絲沒飲料喝，才引爆這場口角。

飲料店女員工發現狀況，上前勸架，試圖把2人分開，沒想到2人衝突愈演愈烈，其中一人拿起奶茶，朝著另外一個人丟去，導致女員工的制服被飲料潑到。

原先只是好心勸架，沒想到無辜遭受波及。不過，女員工還是十分勇敢，夾在2人中間，還重新做了一杯飲料，希望能消除雙方的火氣，所幸過了10分鐘，砸飲料男子終於離開現場。

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▼板橋街頭互毆砸奶茶，飲料店女員工勸架無辜遭波及。（圖／《東森新聞》）

▲▼板橋街頭互毆砸奶茶。（圖／《東森新聞》）

 

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