吳景欽／【變性網紅懷孕疑雲】無子宮生子的法律障礙

近日，網紅「罔腰」在個人社群媒體公布懷孕訊息，因涉及無子宮生子的疑問，引起社會議論。此次事實的真偽，自有賴主管機關的介入調查，但也引發一個重要且嚴肅的議題―目前若要進行無子宮生子，到底有哪些法律障礙？

不孕女性或變性人若想懷孕，以現今科技似可進行所謂子宮移植，但依據《人體器官移植條例》第8條的規定，捐贈器官者，除必須年滿二十歲，並得其本人及最近親屬同意，且與受移植者為五親等血親或配偶關係外，更得經過醫院倫理委員會審議。如此的要件既屬嚴格，甚且子宮移植將使捐贈者永遠喪失生育功能，實不在規範允許的活體摘除器官之列，因此不可能藉由《人體器官移植條例》成為其正當化的依據。

也因此，若欲進行子宮移植，就得依據《人體研究法》或《醫療法》的規定，向衛福部申請人體試驗；人體試驗必會危害到捐贈者與受移植者的身體，甚至生命安危，除為避免道德風險而採取無償外，根據《人體研究法》第5條第1項，試驗計畫還須由5人以上的法律專家及公正人士所組成的倫理委員會來審查。

衛福部表示，國內雖有提出子宮移植的申請計畫，但因有諸多法律、倫理爭議，尚未有核准的個案。因此若有進行此等試驗的醫療人員，就得面臨《人體研究法》第22條第1項，即可處以十萬到一百萬元的行政罰鍰。如果不藉助子宮移植而直接進行腹腔懷孕，因此種醫療行為對生命更有危害，就不可能通過試驗計畫，因此也不存有任何適法性的基礎。

退一步言，就算申請無子宮生子的試驗計畫被核准，但因須取得胚胎，就又碰觸到《人工生殖法》的規範。尤其根據我國《人工生殖法》第16條，既不允許無性生殖，即無婚姻關係的人工生殖，更禁止研究用途的生殖細胞或胚胎。這也代表，即便無子宮生子的計畫被核准，但既然屬實驗性質，能否為人工生殖也有很大的問題。至於違反此等法律的醫療人員，亦會觸犯《人工生殖法》第30條，即五年以下有期徒刑、得併科一百五十萬元以下罰金的刑罰。

更值得注意的是，在我國《刑法》不允許生命、重大身體法益，可因承諾傷害而阻卻違法下，未經主管機關核准試驗的子宮移植或是腹腔懷孕等，就算得到受試者同意，也會觸犯《刑法》第282條第1項，法定刑為三年以下有期徒刑的重傷罪，若因此致人於死，更可處六個月以上、五年以下的有期徒刑，實屬相當嚴重的犯罪行為。

在現行法制之下，涉及生命、身體的試驗計畫採取嚴謹的把關機制，且對違反者的處罰，不僅有行政罰，也包括刑罰，應不會有醫療人員甘冒如此大的風險以身試法。只是面對不孕、同婚或變性者的生育權保障，是否要核准子宮移植的試驗，甚至將代理孕母合法化，都應趁此時機，廣納各方意見為之檢討。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。