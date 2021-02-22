駕照遭吊扣還相約市區飆車！時速180衝撞曳引車害死鄰座友

▲桃園市中古車商道路飆車，害死鄰座友人，判刑定讞。此為示意圖。（圖／pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

桃園市招姓中古車商，2017年間因酒駕被吊扣駕照，但他仍不知悔改，在吊扣駕照不到1個月內，就載了顏姓友人，相約多名朋友一同在桃園市觀音區道路上飆車，在速限50公里的路上開到時速180公里，衝撞路口的曳引車頭，導致友人身亡。一審將他判刑6年、二審改判5年6月。全案再上訴第三審，最高法院審理後，駁回上訴定讞。

判決指出，招姓男子2016年間因酒駕肇事，遭判刑4月定讞，在2017年5月1日才執行完畢，但駕照也因此遭到吊扣。但招男不知悔改，駕照吊扣不到1個月，當月26日晚間11點半，就開著向親戚借來的車子，副駕駛座搭載顏姓友人，相約陳姓友人等一夥人，共同飆車。

一夥人在桃園市觀音區的道路上集結，並在時速50公里的道路上，以平均車速約132公里之時速在道路上狂飆。凌晨1點多，在白玉三路與桃科十路口時，鄭姓男子駕駛的營業貨櫃曳引車，在路口打算左轉。後方狂飆而來的招男，當時時速已經超過180公里，看到曳引車要從外線切入內線左轉，緊急踩下煞車，但仍以162公里之時速衝撞曳引車左前輪後方。

招男車輛騰空、翻滾，最後車上的顏男因受有頭胸部鈍創，經送醫後，仍因血胸併外傷性顱內出血而死亡。至於後方跟車的陳姓友人，也因閃避不及，高速衝撞路口的水泥座椅、工地圍籬，受有輕傷。招男、陳男2人，被檢方依照「駕車妨害公眾往來安全致人於死」等罪，提起公訴。

一審認定招男無照駕駛，又犯下本罪，重判有期徒刑6年；陳男因賠償家屬120萬元達成和解，獲判有期徒刑2年、並宣告緩刑5年。案經上訴，高院二審仍認定招男有罪，但因他賠償家屬達成和解，再加上又符合自首減刑要件，高院因此改判他有期徒刑5年6月。全案再上訴第三審，最高法院22日駁回上訴定讞。