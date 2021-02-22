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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

為示尊敬先乾3杯　他第一次去女友家就被送醫　網：何苦呢？

▲桃園市李姓男子今年6月間在桃園區某KTV內消費時，疑因酒醉搗毀包廂內物品遭業者報警，員警趕來時竟辱罵「我在訓練狗」挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲有男子不顧酒精過敏，硬是跟女友家長乾3杯，導致昏迷送醫。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

喝酒要依自己的能力適可而止，否則不僅可能會酒醉誤事，甚至可能引發過敏，進而傷害身體。大陸一名男子受邀到女友家做客，之後女友爸媽向他邀酒時他為了表示敬意，竟不顧自己會對酒精過敏，連喝3杯白酒，最後被送醫吸氧打點滴，讓女友相當心疼。

▲▼男子為了對女方家長表示尊敬，見面直接先乾3杯，結果昏迷送醫。（圖／翻攝自沸點視頻）

▲女子有出言提醒男友酒精過敏，但是男子仍逞強硬喝。（圖／翻攝自沸點視頻）

根據大陸《沸點視頻》報導，山西一名男子因第一次受邀到女友家做客想給家長們留下好印象，因此直接先乾3杯表達敬意，想不到喝完後引發酒精過敏，導致全身從頭到腳都發紅了，被緊急送往醫院治療，所幸在打點滴和吸氧後並沒有大礙。

▲▼男子為了對女方家長表示尊敬，見面直接先乾3杯，結果昏迷送醫。（圖／翻攝自沸點視頻）

▲男子為了對女方家長表示尊敬，見面直接先乾3杯，結果昏迷送醫。（圖／翻攝自沸點視頻）

許多網友看完男子逞強的畫面後都為這樣的行為表示不認同，紛紛留言，「不能喝還逞強，這下丟大了」、「何苦呢」、「真沒必要啊小伙子」、「還給別人添麻煩」、「過敏還喝？」、「尊敬要靠喝酒證明？」、「知道過敏還喝，那不是尊敬是傻，女朋友和父母如果知道不攔著那真的說不過去」、「過敏會死人的」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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