快訊／林佳龍拍板！西濱20車連撞地點　1個月內將設2處濃霧偵測器

▲西濱連環撞，行車紀錄器畫面曝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者賴文萱／台北報導

台61線、西濱快速公路北上雲嘉大橋路段21日上午7時31分發生重大車禍，20輛車撞成一團，造成2死8傷。針對這起重大車禍，交通部長林佳龍今（22）日召集兩次會議，敲定西濱全線比照國道規模，與氣象局合作設置16處濃霧偵測器。其中，昨日事故地點將於1個月內借用高公局備品先行完成四湖路段及嘉義東石路段2處能見度儀。

西濱快速道路全線308公里，卻僅在苗栗有設置一支濃霧偵測器，在昨日事故後引發熱議。林佳龍今針對這起重大事故召開兩次會議，拍板西濱全線將比照國道規模，與氣象局合作設置16處能見度儀（濃霧偵測器），1個月內借用高公局之備品先行完成施作雲林四湖路段及嘉義東石路段2處能見度儀，8個月內完成彰化至台南路段6處能見度儀，1年內完成全線16處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲西濱快北上254K重大連環車禍，20輛車撞一團，釀1死多人傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

同時，針對12條東西向快速公路，公路總局也將另與氣象局研議規劃設置位置及數量，以達快速公路全線設置目標。在能見度儀完成設置前，公路總局各交控中心負責藉現有設備，於易生濃霧路段增派巡查頻率，加強掌握轄區濃霧狀況，告知用路人行車的資訊，加強宣導及管制作為。

會議中，交通部要求公路總局盡速籌措經費，包含增建車輛偵測器、閉路電視攝影機、電子標籤偵測器及資訊可變標誌，以利交通管理及安全。

針對加強駕駛道安宣導部分，將加強宣導濃霧路段減速慢行、開啟車燈、加大行車安全距離、減少變換車道等，以及二次交通事故的防範及緊急應變措施。

最後，會議中也拍板提升大型重車安全管理，由公路總局協調沿線各地方警察單位及監理單位，增加路檢聯稽頻率，研議設置動態地磅站，並於年底前完成新增兩處地磅站，提升重車安全管理。公路總局派專人關心事故傷亡者及家屬，全力提供所需協助。

▲▼現場畫面。（圖／地方中心翻攝）