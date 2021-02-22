龜山島海域恐怖漁網！直接將漁民拖下海失蹤　無人機陸海空搜救

▲▼一名印尼移工在龜山島海域捕撈作業時不慎落海，22日陸海空持續搜救中。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

21日上午11時許，一艘頭城籍漁船在宜蘭龜山島海域捕撈作業，船上一名印尼移工疑被漁網纏住拖入海中不見蹤影，海巡署船艇及空勤直升機加入搜索，但未尋獲，22日岸巡UAV（無人飛行載具），也加入陸海空持續搜救。

21日11時30分，頭城籍一漁船在頭城龜山島南方2.3浬海域捕撈施放漁網時，船上一名印尼籍移工疑不慎被漁網纏住拖入海中，其他船員見狀雖然立即將網收起，但仍未發現落海移工。

海巡署獲報派船艇與漁船會合搜救，附近海域作業船隻也加入協助搜尋，中午時分，空直升機抵達現場海域搜索，不過，但至21日晚仍未發現這名落海移工。

22日北部分署第二岸巡隊第二一中隊UAV（無人飛行載具）區隊，也在宜蘭壯圍永鎮公園施放無人機，在近岸海域，加入陸海空搜救中。

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