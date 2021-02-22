王毅：中美關係要回正軌　美需停止縱容支持台獨

▲大陸外交部長王毅。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部長、國務委員王毅22日表示，中美關係若要重回正軌，首先要互相尊重，不干涉彼此內政，「希望美方尊重中國的核心利益、民族尊嚴和發展權利，停止對中國共產黨和中國政治制度的抹黑詆毀，停止縱容甚至支持『台獨』分裂勢力的錯誤言行。」

王毅在「對話合作，管控分歧—推動中美關係重回正軌」論壇上指出，中美社會制度不同、發展階段有別、歷史文化各異，雙方存在矛盾和分歧很自然，關鍵是要通過對話增進相互了解，不能任由分歧定義兩國的關係，「過去幾年美方幾乎中斷了兩國各層級的對話，成為中美關係不斷惡化的重要原因之一。」

王毅提到，相互尊重，不干涉彼此內政，這是國際交往的基本準則，對於中美這樣的大國而言，更應相互尊重，不能總想著改變對方，壓制對方，甚至打倒對方，「這樣的企圖從來沒能得逞，今後也不可能，只會無謂地製造矛盾甚至衝突。」

▼美國總統拜登與大陸國家主席習近平過去曾多次會面。（圖／路透）



王毅表示，中方一貫尊重美國人民的自主選擇，樂見美國保持良好發展勢頭，從不干涉美國的內政，「我們無意挑戰或取代美國，願與美國和平共處，共同發展。」

王毅強調，同樣，希望美方也能夠尊重中國的核心利益、民族尊嚴和發展權利，停止對中國共產黨和中國政治制度的抹黑詆毀，停止縱容甚至支持「台獨」分裂勢力的錯誤言行，停止在香港、新疆、西藏等中國內部事務上損害中國主權和安全。做到了真正的相互尊重，中美關係改善和發展才能行穩致遠。

王毅還說，雙方當前應按照兩國元首除夕通話精神，切實從兩國人民的根本福祉出發，以發展的眼光、開放的胸襟和包容的精神，激活或建立各領域、各層面的對話機制，就雙邊關係中的廣泛問題以及重大國際和地區問題坦誠對話，準確把握彼此的政策意圖，釐清中美關係的主要癥結，探尋管控敏感問題、化解風險障礙的有效途徑。

王毅並指出，中方進行對話的大門始終是敞開的，「我們願隨時與美方進行開誠佈公的溝通，開展解決問題的對話。」