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五股「豬臉恐怖怪客」夜半現身送驚嚇　鞭炮、煙火上陣狂炸社區

▲▼五股成泰路一段一處社區，凌晨遭多名不明男子侵入丟擲鞭炮、高空煙火，現場還遺留一個豬臉面具。（圖／記者游宗樺攝）

▲五股成泰路一段一處社區，凌晨遭多名不明男子侵入丟擲鞭炮、高空煙火，現場還遺留一個豬臉面具。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市五股區22日凌晨4時許，多名男子闖入成泰路一段一處社區，利用榔頭等工具破壞鐵門後，朝內丟擲鞭炮及高空煙火，瞬間炮聲大響，住戶發現趕緊報警。警方到場採證時，在地面發現1個豬臉面具，由於屋主表示日前曾看過身分不明男子在社區內走動，警方不排除犯嫌有所預謀，已掌握涉案車輛車牌並調閱監視器追緝中。

▲▼犯嫌施放完鞭炮後離去。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼犯嫌施放完鞭炮後離去。（圖／記者游宗樺攝）

▲犯嫌放完爆竹後逃逸，全程被監視器錄下。（圖／記者游宗樺翻攝）

屋主表示，前幾天就看到有名身份不明的男子，神色詭異在社區內閒晃，上前向對方說「你不是我社區的人怎麼闖進來」，拿出手機報警時就看到他往地下室走，警方迅速到場後，驚見對方改搭電梯離開，疑似持有社區磁扣或遙控器。而今天事發前有看到3名男子，用榔頭砸破陽台鐵門後，朝社區內丟鞭炮及高空煙火，發現後趕緊拿滅火器出來撲滅，卻看到犯嫌搭乘一輛轎車離開，趕緊記下車牌報警。

▲▼五股成泰路一段一處社區，凌晨遭多名不明男子侵入丟擲鞭炮、高空煙火，現場還遺留一個豬臉面具。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼五股成泰路一段一處社區，凌晨遭多名不明男子侵入丟擲鞭炮、高空煙火，現場還遺留一個豬臉面具。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方獲報到場，拉起封鎖線進行採證，查扣燃放過的鞭炮等證物。（圖／記者游宗樺攝）

警方到場，發現屋主已經用滅火器自行撲滅火勢，在現場查扣到2串燃放完的鞭炮及1盒高空煙火，現場地面還有豬臉面具，疑似為犯嫌所戴。由於屋主表示砸鞭炮犯嫌中，曾經見過其中一人，警方不排除犯嫌為預謀犯案，雖掌握涉案車牌，但車身登記與車主提供的車輛特徵不符，不排除犯嫌懸掛失竊車牌犯案，正調閱監視器擴大追查中，全案依恐嚇罪進行偵辦。

▲▼五股成泰路一段一處社區，凌晨遭多名不明男子侵入丟擲鞭炮、高空煙火，現場還遺留一個豬臉面具。（圖／記者游宗樺攝）

▲屋主（左二）表示日前曾看過不明人士在社區閒晃。（圖／記者游宗樺攝）

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