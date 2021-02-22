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「戴假髮偷吃火鍋」照片笑翻網：會爆　館長晚間11字回應了

▲▼「戴假髮偷吃火鍋」照片瘋傳？館長臉書8字解釋了　網嗨爆。（圖／翻攝自臉書）

▲「戴假髮吃火鍋」照片瘋傳，館長晚間11字回應了。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

繼「統神端火鍋」影片後，現在又有一組照片「館長吃火鍋」在網路瘋傳，原來是有網友在某火鍋店用餐時，意外發現坐在後方的客人，像是網路紅人館長陳之漢，讓他直呼「好像是戴著假髮的館長」。照片在批踢踢、臉書瘋傳後，館長本人也忍不住發文回應。

照片中可以看見，男子身穿黑白格子襯衫，體型看起來也相當高大壯碩，臉部五官與膚色則與館長非常相似，就只差他是留著一頭長髮。原PO在批踢踢分享照片，笑說「館長保鑣是不是請假啊，讓館長只好自己戴假髮，偽裝成一般民眾吃火鍋」、「而且很霸氣，直接點霜降牛雙人套餐！」

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▲▼「戴假髮偷吃火鍋」照片瘋傳？館長臉書8字解釋了　網嗨爆。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼「戴假髮偷吃火鍋」照片瘋傳？館長臉書8字解釋了　網嗨爆。（圖／翻攝自臉書）

▲館長在臉書以11字回應。（圖／翻攝自批踢踢；翻攝自臉書）

其他網友看了照片後紛紛笑說，「我有預感會有統神端火鍋給館長吃的惡搞影片」、「靠，這假髮也太假了吧」、「照片看到第一眼整個大噴笑，根本就是本尊吧」、「館長失散多年的弟弟」、「有像，這照片會紅喔」、「原來世界上真的有一模一樣的人，笑死」、「這是本人吧，太像了。」

照片瘋傳後，許多網友紛紛私訊館長，館長21日晚間也在臉書統一回應「吃X火鍋，一直說我吃火鍋」。文章立刻吸引大批粉絲回應，「館長可以拍一個，館長吃火鍋迷音」、「網路傳言，世界上有3個幾乎跟自己一樣的人，原來是真的」、「說不定是失散多年的雙胞胎」、「可以請來當替身了。」

 
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