「撒旦之母」炸彈客阿文轉院台南！槍傷感染惡化…入住加護病房

▲吳嫌在高雄市被台南警方強勢攻堅，開槍射傷戒護送醫救治，原本傷勢穩定轉院回台南柳營奇美醫院就近治療，卻傳出他傷口感染入加護病房救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者洪正達、林悅／高雄、台南連線報導

涉嫌在台南後壁放置爆裂物、綽號阿文的吳姓炸彈客，14日在高雄市被警方強行攻堅開槍射傷逮捕，送醫戒護治療，經戒護轉院至台南柳營奇美醫院就醫；不料25日卻因吳嫌傷勢感染惡化，住進加護病房救治，讓警方偵辦進度受挫。



據了解，吳嫌被台南警方從高雄醫學大學附設醫院轉院到台南柳營奇美醫院治療，因吳嫌傷口有感染發炎情況，而轉入加護病房治療。

吳嫌涉嫌在12日凌晨在國民黨台南市後壁區黨部大門旁，放置可疑爆裂物，案經台南市警局及刑事局高雄防爆小組處理，發現該物品係由訊號盒、引線及不明粉末、液體等串連裝置組成。經檢驗發現是有「撒旦之母」之稱、簡稱TATP的「三過氧化三丙酮」炸藥成分。

因白河分局考量選舉情勢日益加溫，後壁黨部地區多為支持者聚集活動之處所，乃於11月21日由該分局調度移動式監錄系統裝設於國民黨後壁區黨部門口處，始將吳嫌犯案情形全都錄。經調閱黨部周遭監視器，過濾可疑人、車後，在3小時內即鎖定涉案之車輛，以車追人下，查出48歲吳姓男子（嘉義人）嫌涉案情節重大，即報請台南地方檢察署蔡明達檢察官指揮偵辦。

警方出動大批警力，13日下午在高雄市苓雅區吳嫌朋友租處要圍捕吳嫌時，因吳嫌拒捕拒頑抗，從13日晚上到14日清晨，警方三度攻堅，最後警方強勢開槍攻堅，計使用催淚瓦斯5發及威嚇勸降開槍百餘發，14日清晨6時45分，擊中吳嫌中彈受傷倒地後，警方衝入房內逮捕戒護送高雄醫大附設醫院戒護救治。

專案小組偵辦期間，針對吳嫌行蹤全面過濾追查，初步調查僅發現係吳嫌個人涉案，尚未發現其他共犯，亦無外界所稱有放置其他爆裂物等情，且未發現吳嫌有任何政黨背景或明顯政治傾向，但與警談判過程中，發現其言詞較為偏激。

本來吳嫌中槍傷開刀手術後，傷勢一度平穩，檢警等其傷勢更穩定再轉院回台南的醫院，以利進一步清吳嫌背景、置放爆裂物的動機，及有無製作爆裂物之能力，如今轉院回台南的醫院就近治療，原本以為可以住入普通病房，展開偵訊進一步釐清案情與動機，如今因吳嫌傷口感染入住加護病房，此一情況勢必讓偵辦進度受挫，必須等吳嫌脫險境才能展開偵訊，台南市警方24小時戒護勤務勢必再延續，這對警力也是一大負擔。