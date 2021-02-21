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家中長輩狂囤雜物！她整理還會被轟出門　崩潰：20年只整齊過3次

▲▼堆了滿屋子的雜物卻捨不得丟！長輩的囤物症讓家中常年像個垃圾場。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲堆了滿屋子的雜物卻捨不得丟，她無奈：「幫忙整理還會被轟出門。」（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」表示，她的長輩經常會撿東西或買東西回家，儘管都用不到或壞掉的東西也不願意丟，把家裡堆到只剩一條走道可以通行，「亂超過20年以上，印象中只整齊過3次，還怪我們都不帶小孩回來」，什麼方式都試過了但長輩就是不改，甚至還會威脅要把她趕出門，讓她非常無奈。

原PO表示，自從外公過世之後，她的一名長輩就開始狂在家囤物，但是用不到的東西、壞掉的東西卻都不肯丟，她們晚輩看不下去要整理也不行，「長輩心情好會說，東西我有用、那個我還要、這個沒壞掉等」、「心情不好就會暴怒，說這是我的房子，你們憑什麼說丢就丟，還要趕我們出門。」

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她無奈說，家裡亂成這樣已經超過20年以上，印象中只有整齊過3次，第一次是二姐結婚、第二次是她結婚，第三次是大姐結婚，每次整齊2個月後就又開始亂堆，「心情惡化到過年不像過年、過節不像過節，回到家就開心不起來」、「有高人可以指導嗎，我什麼方法都試過了，聽說叫儲物症（又稱囤物症）。」

其他網友看了文章後紛紛表示，「在這環境生活，人會生病吧，一整個都不想回家」、「基本上是沒救了，除非發生什麼重大事件，不然不可能改變的」、「感同身受，最好的方式就是離開，已經不是丟不丟的問題，會鬧家庭革命的」、「無解了，不怪你不回家，這真的很可怕。」

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