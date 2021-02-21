德媒緊咬「疫情陰謀論」　中駐德使館反擊：厚顏無恥

▲WHO專家小組在武漢針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）進行調研。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

針對德國《圖片報》再次發表評論，指出新冠病毒「武漢實驗室洩露」的陰謀論、中國責任賠償論。對此，中國駐德國大使館昨20日於在官網刊登聲明，內容直指德國該媒體的報導評論是散佈謠言，並強調「疫情是天災，中國同其他國家一樣，都是受害者。」

中國駐德國大使館發出聲明指出，《圖片報》引用的「報告」並非嚴謹科學的研究報告，才剛發佈受到德學術界、媒體和民眾廣泛質疑和批評。

聲明表示，武漢病毒研究所P4實驗室具有嚴格的防護設施和措施。在2019年12月30日接收新冠肺炎患者的首批檢測試樣前，該所完全沒有接觸過、研究過或者保存過新冠病毒。世衛組織派出國際專家組於2021年1月至2月在武漢與中方專家組成聯合專家組，共同開展全球溯源中國部分工作。

▲世衛專家小組前往武漢調查新冠肺炎起源。（圖／路透社）

聯合專家組對新冠病毒從自然宿主直接傳播和通過冷鏈食品、中間宿主、實驗室等四種引入人類途徑的可能性進行了科學評估，認為新冠病毒「比較可能」經中間宿主引入人類，也「可能」直接傳播或者通過冷鏈食品引入人類，「極不可能」通過實驗室引入人類。

聲明發出強烈指責，在已經被世界上幾乎所有頂級科學家和疾控專家公開否定的情況下，該報仍熱衷報導「武漢病毒所洩露病毒」等謠言，厚顏無恥地提出所謂「中國應回答的五個問題」，實在令人不齒。疫情是天災，中國同其他國家一樣，都是受害者。

「殷鑒不遠，謊言重復一千遍就變成真理的時代已經一去不返了！」最後，聲明指出，中方奉勸有關媒體不要一錯再錯，徹底摒棄無知和偏見，不要愚弄讀者，更不要低估讀者的判斷力，多做有利於德國和國際抗疫大局的事情。