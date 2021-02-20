　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

接種AZ疫苗後發高燒　副作用掀「醫護病假潮」！法國瑞典暫緩施打

▲▼阿斯利康疫苗在歐盟出現信任危機。（圖／路透）

▲阿斯利康疫苗在歐盟出現信任危機。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

法國、瑞典醫護人員因為施打阿斯特捷利康疫苗，出現高燒、頭痛等副作用，造成前線醫護集體請假，法國政府宣布「暫緩施打」，瑞典短暫停止後恢復。該款疫苗副作用讓德國醫界開始感到擔憂，德國第7大城多特蒙德的醫療救護團出現類似情況，在300人接種疫苗後，多達四分之一的人請病假。

根據《彭博》報導，現在歐盟的疫苗接種進度已經遠遠落後美國、英國，除非願意接受阿斯特捷利康疫苗的3億劑疫苗，否則不可能趕上美英兩國。然而在媒體對該疫苗的負面報導下，有越來越多人對施打疫苗感到憂心。

法國佩里格（Périgueux）一家醫院發現，在接種疫苗的醫護人員中，有50%到70%具有副作用，其中有些還「非常嚴重」，並在公開信中向政府要求，要把阿斯特捷利康疫苗換成莫德納（Moderna）或是輝瑞疫苗（Moderna）。

▲▼歐盟疫苗施打進度遠落後英美兩國。（圖／路透）

▲歐盟疫苗施打進度遠落後英美兩國。（圖／路透）

德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）擔心民眾因此拒絕接種，緊急出面澄清，阿斯特捷利康疫苗絕對安全有效，副作用反應都在研究的預料之中，「幾乎沒有」發現意外的副作用，「阿斯特捷利康疫苗絕不是次等疫苗」。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）發言人表示，未見到任何與臨床試驗數據不符的反應，重申產品沒發生任何不良事件。目前副作用包括頭痛、疲勞、發冷、發燒、全身乏力和肌肉酸痛。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一月底宣稱，阿斯利康疫苗對老年人「幾乎沒用」，缺乏臨床實驗數據來證明對高齡患者有效。歐洲各國也建議，只對65歲以下患者施打阿斯利康疫苗。西班牙更將阿斯利康疫苗使用範圍限制在55歲以下，目前約有41萬8000份阿斯特捷利康疫苗已運往境內各地區，但截至目前為止還施打不到3萬5000劑。

聽Podcast掌握國際局勢

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
獨／罔腰懷孕惹火衛福部　恐「無法可罰」關鍵曝
台南男遭追殺亡　妻悲痛發訃文：我的胖胖怎麼捨得留我一個人
DC首位「黑髮」女超人曝光！　脫掉上衣「兩座大巨蛋」
台灣第一女YouTuber！訂閱快超車Joeman　網認：懂
虎爺顯靈？神桌多一尊「嚴肅神像」　媽抖：阿婆轉頭你就完了
超便宜的「舒潔衛生紙」在這！每包不到12元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍T-38教練機墜毀2死　險撞進住宅區！失事原因調查中

叫我「總統」！金正恩職銜改名昭告天下...各國使館翻譯都得換

「世界最胖弟」瘦了！日走3km瘋狂鏟肉109公斤　勤練健身沒復胖

杜拜公主「軟禁」求救影片曝！　阿聯駁斥：她在家接受照顧

接種AZ疫苗後發高燒　副作用掀「醫護病假潮」！法國瑞典暫緩施打

長髮女獻吻躲罰單！警忍不住「摘口罩回親」放過…違防疫規定停職

輝瑞新冠疫苗再突破！不再需要超低溫儲存　偏遠地區接種有望了

日相菅義偉重申舉辦東奧決心　獲G7領袖支持

賽車飆速「慘淪巨大火球」！同車隊爭冠釀9車追撞　撞擊瞬間曝

南韓新冠今增446例！26日起首開放65歲↓接種AZ疫苗...目標27萬人

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

罔腰變性3年懷孕了！　公開寶寶超音波照...男友認：做人體試驗

Amber《Shake that brass》飆太妍高音　周深美聲被拱再一首…秒回：你來ＸＤ

侯佩岑當媽媽面「被老公壁咚」超害羞　產後無法自己上廁所…曝他貼心舉動

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

美軍T-38教練機墜毀2死　險撞進住宅區！失事原因調查中

叫我「總統」！金正恩職銜改名昭告天下...各國使館翻譯都得換

「世界最胖弟」瘦了！日走3km瘋狂鏟肉109公斤　勤練健身沒復胖

杜拜公主「軟禁」求救影片曝！　阿聯駁斥：她在家接受照顧

接種AZ疫苗後發高燒　副作用掀「醫護病假潮」！法國瑞典暫緩施打

長髮女獻吻躲罰單！警忍不住「摘口罩回親」放過…違防疫規定停職

輝瑞新冠疫苗再突破！不再需要超低溫儲存　偏遠地區接種有望了

日相菅義偉重申舉辦東奧決心　獲G7領袖支持

賽車飆速「慘淪巨大火球」！同車隊爭冠釀9車追撞　撞擊瞬間曝

南韓新冠今增446例！26日起首開放65歲↓接種AZ疫苗...目標27萬人

高雄約會聖地！50年私藏老宅咖啡廳　饕客必嚐炙燒香蕉泰奶蛋糕

民進黨抓包國民黨、韓國瑜瞎扯：馬英九涉300司法案件在哪？

《無間道》隔18年！劉德華、梁朝偉《金手指》再度合作

桃園男騎車載女友突「想要」　加油站廁所指侵強逼手淫下場曝

美軍T-38教練機墜毀2死　險撞進住宅區！失事原因調查中

罔腰稱「人體試驗懷孕」　柯文哲：他吃太飽啦

玄彬、孫藝珍春節打高爾夫約會　「甜蜜守身旁」路人直擊：很熱鬧

獨／罔腰「狂po懷孕」惹火衛福部高層追查　恐「無法可罰」關鍵曝

高雄港廂型車拒檢衝出管制站　警追1公里攔下查獲250條未稅菸

「大爺式饋手」等待洗腳婢！　月月抿嘴瞪：還不快來伺候？

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

國際熱門新聞

寵妻發大財！50元海螺換755萬「珍珠之王」

快訊／金卡達夏正式對肯爺提出離婚！

天生淺髮色被逼染黑！　女高中生求償220萬

德州雪災　披薩店忙到崩潰

農村村民「集體暴富」一口氣買190台新車

一家8口沙漠迷路　半年後被發現僅剩遺骸

邦交國國王染疫台灣藥物治癒　演說感謝蔡英文

白宮證實拜登政府致函台灣：加深半導體產業合作

衛生棉尿布堆成山！天兵女「最噁浴室」照片曝

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

賓客「與新娘嗨舞」下秒遭撞飛！畫面曝

即／白金漢宮宣布：哈利王子夫婦不再擔任王室公職

英修路挖到「羅馬大陽具」！考古學家：好運象徵

南極變「綠」了！藻類瘋長畫面曝

更多熱門

相關新聞

輝瑞新冠疫苗「不再需要」超低溫儲存

輝瑞新冠疫苗「不再需要」超低溫儲存

輝瑞藥廠最近連同合作夥伴BioNTech在19日提交最新數據，向美國食品藥物管理局（FDA）證明，他們合作生產的新冠疫苗已不再需要超低溫儲存，也可以維持其穩定性且不會變質。

南韓新冠今增446例！26日起開放接種AZ疫苗

南韓新冠今增446例！26日起開放接種AZ疫苗

美官員拜會台駐南法辦事處 　盼深化台美關係

美官員拜會台駐南法辦事處 　盼深化台美關係

賴清德：不需鼓吹使用中國疫苗

賴清德：不需鼓吹使用中國疫苗

全力修復聖母院　法舉國搜尋百年橡樹

全力修復聖母院　法舉國搜尋百年橡樹

關鍵字：

疫苗阿斯利康德國法國瑞典輝瑞副作用

讀者迴響

熱門新聞

地表最衰前男友！鳳梨直播開罵

激戰太嗨…22歲女突中風！「兩腳發黑不動」嚇壞醫

罔腰到底是誰？原始臉蛋帥氣男孩

罔腰再曬新超音波照　男友澄清寶寶非天價

趙駿亞遭爆虐打前女友6hrs　母子聯手騙警察

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

她獻初夜綁多金小開！裂開噴血…醫幫掩真相

快訊／高雄女當街遭砍殺4刀　忍痛指兇嫌是他

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

王嘉爾不能在韓solo因為JYP！

年後離職潮來了　他崩：1天就3人

快訊／罔腰麻煩大了！惹怒高市衛生局約談　

台南兇殺「蔡姓角頭」遭爆恩將仇報　吞公款處理兄弟

健身房員工婚外情！館長大過年開除人：管好老二很難？

旗袍妹一脫黑絲襪「連續走光2次」

更多

最夯影音

更多
趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...
LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面