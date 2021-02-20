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美國務卿轟中國：隱匿疫情、資訊最封閉！　強調美國強勢回歸國際

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯表示，美國正積極重回國際事務。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上任後首次接受國際採訪，他對BBC表示「美國強勢回歸」，將重新積極參與國際事務並解決國際問題，包括全球疫情大流行、氣候變遷和伊朗核協議問題。他並抨擊中國隱匿疫情，對追溯疫情起源造成阻礙，這點與川普政府的立場相當。

布林肯批評中國政府不肯分享疫情資訊，讓對病毒起源的重要研究被籠罩一層陰影，他並指出一個更好的健康衛生系統，需要早在疫情擴大流行前，就先發現它，「這點仰賴各國的透明化與分享資訊，需要在疫情爆發之初，就讓國際專家有獲取數據的權限 ─ 很不幸地，這些都是我們在中國身上看不見的。」

世衛組織（WHO）今年1月抵達中國進行研究，並在疫情爆發逾1年後才終於進入到武漢，經過近月的跑點與調研，雖有取得進展，但當中2名專家指出中國政府拒絕讓小組取得完整數據。

此外，布林肯也譴責中國政府封鎖BBC的決定，斥責中國的消息流通「是世界上最不開放的國家之一」，「中國利用這點散布誤導消息和政治宣傳，我認為這最終會站不住腳，而這就需要起他國家一起為自由和公開的資訊空間挺身而出，我們也在想辦法更有力地推動這件事情。」

專訪中布林肯也提及其他國際事務，在疫苗分配方面，他說美國援助COVID-19疫苗全球取得機制的金額提高至40億美元（約新台幣1116億元），讓全球190個國家能在一年內分配取得共20億劑的疫苗。

伊朗核協議問題，川普政府時期主動退出了伊朗核協議，布林肯表示拜登政府目前正在評估是否重回協議。他告訴BBC美國和歐洲夥伴對伊朗問題再次取得共識，而前提是伊朗先恢復遵守協議內容。

另外還有美國重回巴黎氣候協議，關切杜拜公主拉蒂法（Sheikha Latifa）的人權，以及緬甸軍事政變等。

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