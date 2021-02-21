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嘉縣香蕉寒害未達標準　保險每公頃可領10萬餘元

我們想讓你知道…農民反映109年底至110年初的幾波寒流造成山區香蕉葉片黃化，嘉縣府透過公所通報邀集農業改良場、農糧署組成勘災小組，分別前往竹崎鄉、番路鄉和中埔鄉勘查，整體評估未達救助標準。

▲農民反映香蕉受寒流損害，經勘查未達救助標準。（圖／嘉義縣政府提供）

▲農民反映香蕉受寒流損害。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農民反映109年底至110年初的幾波寒流造成山區香蕉葉片黃化，嘉縣府透過公所通報邀集農業改良場、農糧署組成勘災小組，分別前往竹崎鄉、番路鄉和中埔鄉勘查，整體評估未達救助標準。

▲農民反映香蕉受寒流損害，經勘查未達救助標準。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣香蕉栽植面積約2659公頃，以竹崎鄉的986公頃為最大宗，其次是中埔鄉692公頃和番路鄉268公頃，產區香蕉多以宿根栽培為主，植株留萌時間不一，植株及果實生育差異大，低溫造成果房損傷。

嘉義縣政府表示，目前農業保險有推出「香蕉收入保險」，嘉義縣可投保的有40萬、45萬和50萬元等三種收入保障程度，保費依區域每公頃2059元至3萬4,374元。為鼓勵投保，農委會補助50%保費，上限為每公頃3萬元，縣府再加碼補助10%，農友僅須負擔40%保費即可獲得保障。

▲農民反映香蕉受寒流損害，經勘查未達救助標準。（圖／嘉義縣政府提供）
香蕉收入保險108年起試辦，109年嘉義縣受理投保15件，有10件獲得理賠，總理賠金額初估為53萬2037元，最高理賠案件每公頃可領10萬5,837元。110年香蕉收入保險109年11月4日公告販售至110年3月31日止，呼籲蕉農可踴躍投保。

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