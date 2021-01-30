慈禧特殊怪癖！最愛用「香蕉」做這事　不吃卻1年耗掉1.5萬根自爽

▲慈禧太后備受爭議 。（圖／維基百科）

大陸中心／綜合報導

清朝的慈禧太后垂簾聽政，統治中國長達半個世紀之久，日常生活更是奢侈至極，每頓飯要上整整100盤菜，而她還有不少怪癖，其中一個就是「聞香蕉」。

據《每日頭條》報導，慈禧衣食住行各方面都十分奢侈，像是每餐都有百餘道菜，她卻只吃幾口，吃一隻燉雞的話，據說要燉3天才行；後宮男寵更是一個換過一個，只為了滿足她的癖好和需求。

▲慈禧很喜歡聞香蕉。（示意圖／免費圖庫pixels）

慈禧太后還有很多特殊癖好，其中一項「聞果香」。一般人都認為水果是拿來食用，但慈禧太后為了讓屋內充滿果香，要求宮女太監把水果拿到她的寢宮，而她特愛香蕉的味道，有史料記載，光是每年從世界各地運來的香蕉就超過1.5萬根。

這些香蕉沒香味後，慈禧太后也不准其他人食用，壞了就必須丟掉，由此可見她的生活用度有多奢侈浪費。

▲慈禧晚年奢侈至極 。（圖／維基百科）

另外，慈禧對於美有一種偏執的追求，她十分愛喝「人奶」，而且是人奶和茶兌起來，這樣就成了「奶茶」。她還特別喜歡翡翠，在她的寢宮可以看到各種各樣的翡翠，飲茶用的是翡翠蓋碗，筷子是翡翠玉筷，各種首飾也是翡翠。

▲ 慈禧的特製馬桶。（圖／每日頭條）

不得不提的還有慈禧的馬桶，那是由袁世凱所贈送，坐架用檀香木製成，慈禧坐下如廁時，座板有棉絮包裹，而容器之內有香木屑，還隔著黃沙和水銀。不管是拉肚子還是腸胃堵塞，都能夠完完全全保證密封，不會透露出一絲惡氣讓慈禧聞到鼻子裡。