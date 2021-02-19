連鎖眼鏡行痴漢出沒！主任狂摸女店員　老闆竟喊：第3次再報警

▲連鎖眼鏡行主任摸女員工臀部，老闆求女員工被摸第二次、第三次再報警。（圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北汐止區知名連鎖眼鏡行1名賴姓女員工疑遭鍾姓主任摸臀，豈料她向老闆反應，何姓老闆非但沒有積極處理甚至冷漠回「等被摸第二次、第三次再報警」，賴女看在老闆是自己好姊妹丈夫忍住。豈料她在臉書社團見有人遭性騷擾，並將自身經驗貼文在社團上，甚至明確指出鍾男及何男全名及事發過程，挨告妨害名譽，士林地院認為她所說有證據，獲判無罪。

賴女哭訴自己擔任連鎖眼鏡行店員，某天眼鏡行主任假裝在講電話，從她身後走來走去，找機會摸她屁股，以左手手掌背面摸完她兩邊屁股後假裝沒事出去買飯。她被摸完當下哭著向何姓老闆的太太也就是吳姓好姊妹說此事，豈料何姓老闆竟說「等被摸第二次、第三次再報警」，賴女當下哭著氣著、忍著給他們夫妻倆面子。

豈料2018年12月16日上午，賴女在「汐止集團」粉絲專頁刊登自己遭性騷擾的經歷，她表示要求鍾男要帶他太太前來道歉，但遭到拒絕，她表示只好報警，豈料鍾男竟要她調店，賴女當下「我說你調店跟我無關，我就報警了」沒想到當天晚上何姓老闆將她開除，騙她說長官叫她明天不用來上班了」的文字。

2019年5月3日她甚至到連鎖眼鏡行門市喊：「色狼的老闆，何某某，開除我」、「被性騷擾還不保護員工，還開除我」、「被性騷擾你開除員工合理嗎」讓她挨告妨害名譽。

▼賴女遭摸臀向老闆反應，老闆竟求她被摸第二次、第三次再報警甚至開除她讓她相當難過。（圖／取自免費圖庫Pexels）

挨告的她開庭表示自己真的是被性騷擾，沒想到反應後竟遭到開除，她真的感到相當委屈。法官勘驗店內監視器，發現當時監視器因鍾男身體遮擋，無法確定他有觸摸賴女臀部的畫面，但當鍾男走過賴女背後，賴女突然抬頭往鍾男方向看去，又多次往鍾男離開方向看去。法官認為若非賴女背後有動靜，為何將手上工作放下突然抬頭，也認為賴女跟鍾男並無結怨，沒有理由刻意捏造事實。

法官調查甚至發現賴女遭觸摸臀部半小時後，向何姓老闆反應此是，她說「您可以幫我看監視器嗎？路真的那麼窄嗎？」，法官認為賴女在警詢稱「當時先忍住，因為要蒐集足夠證據」，並無道理。

最後法官認為，賴女提出的證據，合理懷疑她所陳述事項並非和事實不符，賴女有相當理由因此無法認定有誹謗罪嫌；並無法證明賴女有犯罪，故判無罪。

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