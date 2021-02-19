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質疑國軍「遇日就軟」提議釣魚台軍演　網打臉：美日安保條約

▲▼釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺。（圖／CFP）

▲因為日本表態不排除在釣魚台使用武器，對此有網友提議在釣魚台軍演。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

日本海上保安廳表態，為了因應中國海警局於1日正式實施的《中華人民共和國海警法》（以下簡稱海警法），將在台灣領土釣魚台（日稱尖閣諸島，中稱釣魚島）海域內，使用武器。對此有網友表示，為什麼不在釣魚台軍演，是否遇日就軟。但是也有PTT鄉民打臉，釣魚台適用美日安保條約，台灣或任何國家都不可能對釣魚台做任何大動作。

國軍日前公告，將於22日在巴士海峽與西南空域，實施周邊海域專案操演，中山科學院也將在23、24日在東部外海實施特種飛彈驗測。

漁業署公告也顯示，今年2、3月，國軍將在東南沿海、馬祖、金門、澎湖、屏東等地軍方3月實施例行實彈射擊操演；中山科學院2月23、24日及3月3、4日，將在東部花蓮外海到綠島一線實施特種飛彈驗測。

▲▼漁業署的射擊通報，近期都沒有在鄰近釣魚台的海域進行相關軍演。（圖／翻攝自漁業署）

▲漁業署的射擊通報，近期都沒有在鄰近釣魚台的海域進行相關軍演。（圖／翻攝自漁業署）

對此有網友在臉書社團《中華軍武論壇》表示，怎麼不去釣魚台軍演？很明顯目前台灣就是「遇中則強，遇日而軟」！

不過在PTT也有網友舉當年「不惜一戰」的馬英九為例，在總統任內也只能在「彭佳嶼」的碑石前發表「東海和平倡議」主張，不可能對釣魚台做出登島或其他大動作，因為釣魚台目前為日本實質控制，而且還適用美日安保條約的島嶼。

 

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