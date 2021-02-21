防疫告示牌「複製貼上」竹市吉祥物！八里區公所下架「河馬樂樂」道歉了

▲八里區防疫告示牌誤用竹市行銷大使圖案。（圖／翻攝自臉書）



文／中央社記者黃旭昇新北20日電

新北市八里區公所委託製作防疫宣導告示牌，廠商誤用新竹市的行銷大使河馬「樂樂」圖案。八里區長陳炳仲今天晚上與創作者張永昌聯繫表達歉意，同時緊急撤除宣導告示牌。

新北市政府八里區公所指出，為提醒年節期間走春遊客注意防疫作為，區公所於去年底委請設計廠商製作防疫宣導告示牌。

八里區公所表示，區公所共製作3面告示牌，分別懸掛於八里渡船頭及八里淡水河左岸周邊，從去年放置跨年至今年春節，主要是提醒民眾防疫與個人健康衛生管理。

八里區公所指出，其中一面告示牌的圖案，為新竹市政府行銷大使河馬「樂樂」的圖案，由於公所相關人員都不清楚「樂樂」是新竹市政府的代言人，懸掛了2個月，經民眾告知與媒體報導才知道誤用，今天晚上已緊急撤下相關宣導告示牌。

八里區公所表示，陳炳仲也親自電洽肯特動畫獨立製片有限公司向圖案創作者張永昌說明處理過程，並對於委託設計廠商誤用圖案造成對方困擾，表達歉意。

八里區公所指出，張永昌也理解區公所處理過程，由於圖案是新竹市政府委託張永昌設計，由新竹市政府取得版權。區公所已先撤除告示牌，未來也會更加謹慎處理智慧財產權相關事宜，避免類似情事發生。