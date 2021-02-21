防疫超前作為受肯定　趙紋華任嘉義縣衛生局長



▲嘉義縣政府衛生局長趙紋華宣誓就職典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局長日前佈達由現任代理局長趙紋華正式真除宣誓就職，趙紋華精通醫政與緊急醫療應變兼具護理與企管背景，長年札根地方好人氣，現場產官學民各領域嘉賓雲集，氣氛熱絡、場面盛大。

縣長翁章梁表示，趙紋華學經歷豐富，擁有公務人員高等二級公職護理師資格及國立台北護理學院、中正大學企業管理學系碩士學歷，從臨床護理人員轉任地方衛生稽查員，表現優異一路從科員、科長、副局長，108年銜命代理局長。

▲ 翁章梁肯定趙紋華防疫期間作為 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁指出，趙紋華擔任代理局長期間，正逢新冠肺炎疫情重創全球，她帶領衛生局所團隊超前部署，爭取長庚醫院及大林慈濟醫院設置COVID-19實驗室，加速檢驗結果，爭取治療黃金時段；同時成立防疫旅館及聘用防疫計程車，皆為雲嘉嘉地區第一個設置的縣市，防疫民調超前六都高達92.3分為全國最高分，力守防疫陣線超前佈署，是位守護縣民健康的勇者。

「從走入臨床那一刻起，心中便牢記著父親視病猶親的教誨」，趙紋華說，嘉義縣衛生局肩負守護縣民生命健康的使命，接任局長後，深知所背負的重擔非常沉重，未來將秉持翁章梁的施政理念「面對與承擔」，面對嚴峻的疫情，將戰戰兢兢、盡心盡力做好防疫工作，並承擔著衛生局所及嘉義縣民健康的責任，盡力完成工作使命！

▲翁章梁親自佈達趙紋華為衛生局長。（圖／記者翁伊森翻攝）

趙紋華說，現今衛生業務所面臨的不僅是公共衛生與醫療的議題，更需積極建構完善的長照體系，將效法翁章梁「面對與承擔」的態度及抱持「感恩的心」帶領嘉義縣醫療團隊共同努力，落實「不老社區」的施政理念，以｢嘉義一定會更好｣的目標努力，服務自己的家鄉。

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