媽結2次婚棄養3子女…想討扶養費！兒痛曝：曾被她家暴逼打工給錢

▲于女育有1女2子，因車禍失能無法生活提告聲請扶養費，但法官認定她未盡養育責任判敗訴。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

于姓女子曾有過2段婚姻，皆離婚收場，育有1女2子，她因車禍失能，無法正常生活，2020年間向法院聲請給付扶養費，要求3名子女一人每月給付6133元。不過，3人於法院審理期間稱，從小就遭母親棄養，皆是由祖母、外婆帶大，其中大兒子更指出，自己遭母親家暴過。對此，高雄少年家事法院日前勘驗相關事證，判于女敗訴。

判決指出，于女曾與唐姓男子結婚，生下唐姓大女兒，離婚收場，接著與李姓男子再婚，生下2名兒子，2010年離婚；她主張，自己於2018年12月6日因車禍身體失能、重聽，領有輕度身心障礙證明，僅能打臨時工，無財產可供維持生活，再加上她無配偶，依法3名子女每人應按月給付扶養費6133元，共18399元。

唐姓大女兒要求駁回聲請稱，母親未曾養過她，其出生後是由外婆、舅舅帶大，國中時僅與母親同住過1年半的時間，再加上自己目前仍需扶養身心障礙的丈夫及4名子女，生活困苦，無力扶養母親。

李姓大兒子指出，他出生2個多月就由祖母照顧，4歲時開始才與父母親同住，不料，小學一、二年級期間，他因遭到母親毆打家暴，經社福單位評估後，改與祖母同住，而直到國中，祖母因年邁無力負擔扶養費，他才再度與父母親同住，只是同住期間，母親仍慣性以言語辱罵他，還會要求他假日赴工廠擔任包裝工人，晚上至加油站打工，將賺取的零用錢全交給母親；他表示，成長過程他並無向母親索取生活費，亦未受到母親呵護關愛，反倒遭家暴，母親未盡扶養義務。

李姓小兒子表示，他出生2、3個月就遭母親請人棄養，自己是由祖母帶大，母親未曾將他帶到身邊扶養，再加上自己目前工作、經濟不穩定，無力扶養母親。

對此，高雄少年家事法院傳喚其他家族成員，並勘驗相關事證，確認于女於3名子女成長期間，未負擔扶養費用、未盡養育責任，且未能舉證有何正當理由，可不負扶養義務，因此審酌後駁回于女告訴。

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