紓解車用晶片荒　王美花：美國、日本、歐洲都很關心

▲經濟部長王美花。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

全球車用晶片短缺導致各家車廠被迫減產，台灣身為晶片製造大國，意外成為各國求助的對象。白宮經濟顧問迪斯（Brian Deese）日前寫信給經濟部長王美花，感謝台灣努力協調半導體廠、優化產能，期待台美經濟關係能更緊密合作。經濟部20日也證實已收到電子版信件。

經濟部長王美花20日受訪表示，19日晚上有收到電子檔的信件，「確實有來對我們處理車用晶片的問題，表達感謝」，經濟部也跟廠商開過會，後續就是廠商會做應該有的處理。

媒體追問，是否還有其他國家提出需求？王美花說，車用晶片對全球的車廠都影響很大，美國、日本、歐洲都是重要的車廠的國家，所以當然都非常關心；王說，就像她講的，汽車產業缺少車用晶片，造成的影響很大，所以確實會有這樣的一個需求存在，就是盡量協助。

至於美國大概是什麼時間點提出需求？王美花說，車用晶片短缺問題是在去年下半季就產生，「因為車子的需求增長，原來的這個車用晶片的這個庫存都已經降到非常低，所以才產生後續的問題」。

而美國來函是否有指定或是特別鍾愛的廠商？王美花說，台灣是車用晶片非常重要的供應國家，4家晶片製造商都有，有的佔比大、有的佔比少，但是都是他們重要的來源。