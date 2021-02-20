斥資8千萬！打造慢活輕旅渡假園區　花蓮鳳凰山莊促參案簽約

▲▼縱管處與賽斯教育基金會於鳳林鎮鳳凰山莊舉行「花蓮縣鳳林鎮鳳凰山莊OT/ROT/BOT案」簽約典禮。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處與財團法人新時代賽斯教育基金會，19日下午2時於鳳林鎮鳳凰山莊舉行「花蓮縣鳳林鎮鳳凰山莊OT/ROT/BOT案」簽約典禮，將投資新台幣8千萬元打造全新慢活輕旅渡假園區。

賽斯基金會表示，將拆除並新建山莊，增建50棟小木屋，提供全年無休旅遊諮詢，未來園區至少可滿足100人住宿服務需求。全案將替政府節省每年2千萬之興建及維護管理成本，30年計畫期間預估節省6億元財政支出，並透過地租、權利金及稅收，為政府帶來9千萬財政挹注。賽斯基金會並承諾聘用10%以上鳳林鎮民，以及提供在地里民及弱勢團體住宿優惠。

縱管處郭振陵處長表示，鳳凰山莊前經90年遭桃芝颱風損毀，並遭土石流覆沒，縱管處於2002年接管後，修復山莊原貌，增建遊憩設施，其後於2008年OT委託賽斯基金會營運至2020年屆滿。考量鳳凰山莊興建完成已逾30年，設備老舊較不符未來經營管理需求。而且賽斯基金會也看好台灣未來觀光發展，尤其是擁有較自然環境的花東地區，更值得加碼投資。因此由該基金會依循「促進民間參與公共建設法」第46條規定以民間自行規劃投資。

由於鳳凰山莊整體開發基地面積並不大，為3.8公頃，因此未來營運規劃將善用基地本身所具備之寧靜、獨立與自然等環境氛圍特質呈現園區新風貎外，並將結合鳳林鎮慢城理念，以及周邊多元人文與豐富的物產，發展深度、定點、漫遊的渡假休閒園區，提供住宿、心靈成長課程、在地慢活體驗、會議、餐飲、商店、旅遊資訊等服務，共同活絡在地觀光產業，帶動區域觀光持續發展。

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