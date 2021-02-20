全球僅3張！　埔里郵王失竊20年「倒蓋變體封」現身拍賣網

▲失竊20年的珍藏信封出現在拍賣網。（圖／翻攝自蟠龍拍賣網）



記者崔子柔／綜合報導

有「埔里郵王」之稱的台灣知名集郵家翁廷懷在去年過世，他21年前有意出售部分珍藏郵票，沒多久後公司就遭小偷，至今未破案，其中全球僅有3張的「美國艾森豪總統蒞華訪問首日封」（倒蓋變體封）也被竊走，近日卻在蟠龍拍賣網以起標價10萬元拍賣。

根據《自由時報》報導，翁廷懷的侄子表示，當時伯父想將部分郵票賣給全方位郵幣社未果，2週後小偷就將公司鐵窗破壞，竊取10多箱珍藏郵票。

▲信封上貼有變體郵票，極為珍貴。（圖／翻攝自蟠龍拍賣網）



翁廷懷侄子指出，有朋友上個月在蟠龍拍賣網看見，當年被竊走的「1960年美國艾森豪總統蒞華訪問首日封」欲出售，而其背面蓋有「埔里郵筒廿號翁廷懷」收藏戳，足以證明是伯父當年的收藏。

加重竊盜罪追訴期20年，此案追訴期至去年5月止，翁廷懷侄子也說，事發至今家族也無意再追究竊案，但希望讓世人公評，在集郵史留下紀錄。

▲▼信封印有「埔里郵筒廿號翁廷懷」收藏戳章。（圖／翻攝自蟠龍拍賣網）



「倒蓋變體封」是貼著字體或文字倒蓋「變體郵票」的信封，對藏家而言極其珍貴，根據蟠龍拍賣網說明，欲出售的「1960年美國艾森豪總統蒞華訪問首日封」郵封上有「埔里四九年六月十八首日戳」，目前得知市上僅有3個首日封。