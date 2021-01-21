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武漢市長周先旺任湖北省政協黨組成員　曾稱「願革職以謝天下」

▲▼武漢市長周先旺任湖北省政協黨組成員。（圖／翻攝自微博鳳凰網）

▲武漢市長周先旺任湖北省政協黨組成員。（圖／翻攝自微博鳳凰網）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省政協20日召開省政協黨組擴大會議。官方通報顯示，武漢市委副書記、市長周先旺以省政協黨組成員身分出席。武漢爆發疫情期間，周先旺於去年1月接受央視採訪時曾表示，只要是有利於疾病控制，自己「願意革職以謝天下，不怕在歷史上留下罵名」。

據微信公眾號《湖北政協》消息，1月20日上午，省政協黨組書記黃楚平主持召開省政協黨組擴大會議，省政協主席徐立全出席會議。周先旺與省政協黨組副書記、常務副主席李兵，省政協黨組成員、副主席馬旭明、彭軍出席會議。省政協黨組成員、秘書長翟天山出席會議並通報有關情況。省政協副主席張柏青、郭躍進、楊玉華、王紅玲列席會議。上述通報顯示，武漢市委副書記、市長周先旺已任省政協黨組成員。

58歲的周先旺曾任湖北省恩施州州長、省商務廳廳長、黃石市委書記等職，2017年3月升任湖北省政府副省長。2018年5月，周先旺履新武漢市委副書記、代市長，同年9月去代轉正。去年新冠肺炎疫情於武漢爆發後，周先旺與時任武漢市委書記馬國強等武漢市黨政領導層被指對疫情反應遲緩，被輿論批評。

武漢於去年一月底「封城」以應對疫情。周先旺當時接受央視採訪時表示，一個超千萬人口的城市，採取封城、在人類史上是從沒有過的，但是面對現在的情況，把門關了有可能把疾病關在城內，「在歷史上我們都會留下罵名，但只要是有利於疾病的控制、有利於人民生命安全、馬國強（時任湖北省委副書記兼武漢市委書記）同志和我，承擔什麼責任都可以，因為關門，最後說要問責，說人民群眾有意見，我們願意革職以謝天下。」

周先旺當時又稱，這次疫情其實各方面對其訊息的披露是不滿意的，既有披露的不及時的一面，也有利用有效訊息來完善工作不到位的地方。對於披露不及時，他希望大家理解，「傳染病有傳染病防治法，要依法披露，作為地方政府，我獲得訊息之後，授權之後才能披露，這一點在當時不被理解。」

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