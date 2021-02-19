獨／台灣首張「戶口普查表」長這樣　吸鴉片、裹小腳都要調查

記者曾俊豪／台北報導

公共電視歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》即將於2月23日晚間10時至11時首播，《ETotday新聞雲》獨家取得紀錄片畫面，搶先曝光精彩內容。第一集的「人口精算師」單元，深入探討1905-1940年間，以人口（戶口）普查為主要目標的國勢調查，不僅遠赴日本統計局取景拍攝，甚至開箱台灣第一張戶口普查表。

1895年甲午戰爭後，日本政府從清朝手中得到臺灣，由於對這塊土地的族群、語言、文化都十分陌生，日本政府面對各地的抗日行動，耗費巨大的金錢和人力，仍無法穩定控制台灣這塊「新殖民地」。

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▲台灣第一張戶口普查表。（圖／公視授權使用、請勿翻攝）

也因此，當時在日本國內出現兩派聲音，一派是「把臺灣賣掉」、一派則是希望藉由「人口普查」做全面分析，找出化解衝突的辦法。在這樣的時空背景下，台灣史上第一次人口普查誕生，日本甚至委派「人口精算師」水科七三郎來台。

紀錄片除了完整敘述這段過往，拍攝團隊也「開箱」全台灣第一張「戶口普查表」，只不過，不像現在的戶口名簿小小一張，當時的戶口普查表長53公分，寬39公分，攤開來就像一張大海報，而且調查內容也是專為當時的台灣量身打造。

日本一橋大學名譽教授佐藤正廣在紀錄片中介紹，除了姓名、性別、出生年月日等選項外，這張表裡面有日本國勢調查所沒有的調查項目，像是潮州、泉州、客家或高砂族等。至於職業選項，還區分主業與副業，都需詳列名稱與地位，甚至調查對象常用的語言、是否吸食鴉片、裹小腳都是臺灣獨特的調查項目。

▲▼當時戶口普查表有許多台灣「獨家項目」。（圖／公視授權使用、請勿翻攝）

公視《未完成的任務：現代臺灣締造者》紀錄片共四集，2月23日起，每週二晚間10時至11時在公共電視台首播。第一集是「人口精算師」，以1905年至1940年間的人口普查切入，探討台灣現今少子化問題。第二集是 「美援時期的台灣製造」，紀錄1951年到1965年間，美援為台灣帶來的物資建設、種下台灣製造的代工基因等。

第三集「翻轉命運的土地改革」則聚焦1949年到1953年間的土地改革，探討當時政府如何由上至下，以國家權力進行溫和農村土地改革。第四集「談判國家隊」回顧1990年到2002年間， 台灣為爭取加入WTO所作出的努力。

▲紀錄片從日本對台戶口普查切入，進一步探討少子化。（圖／公視授權使用、請勿翻攝）