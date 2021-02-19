　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／台灣首張「戶口普查表」長這樣　吸鴉片、裹小腳都要調查

記者曾俊豪／台北報導

公共電視歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》即將於2月23日晚間10時至11時首播，《ETotday新聞雲》獨家取得紀錄片畫面，搶先曝光精彩內容。第一集的「人口精算師」單元，深入探討1905-1940年間，以人口（戶口）普查為主要目標的國勢調查，不僅遠赴日本統計局取景拍攝，甚至開箱台灣第一張戶口普查表。

1895年甲午戰爭後，日本政府從清朝手中得到臺灣，由於對這塊土地的族群、語言、文化都十分陌生，日本政府面對各地的抗日行動，耗費巨大的金錢和人力，仍無法穩定控制台灣這塊「新殖民地」。

▲▼公共電視歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》。（圖／公視授權使用、請勿翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣第一張戶口普查表。（圖／公視授權使用、請勿翻攝）

也因此，當時在日本國內出現兩派聲音，一派是「把臺灣賣掉」、一派則是希望藉由「人口普查」做全面分析，找出化解衝突的辦法。在這樣的時空背景下，台灣史上第一次人口普查誕生，日本甚至委派「人口精算師」水科七三郎來台。

紀錄片除了完整敘述這段過往，拍攝團隊也「開箱」全台灣第一張「戶口普查表」，只不過，不像現在的戶口名簿小小一張，當時的戶口普查表長53公分，寬39公分，攤開來就像一張大海報，而且調查內容也是專為當時的台灣量身打造。

日本一橋大學名譽教授佐藤正廣在紀錄片中介紹，除了姓名、性別、出生年月日等選項外，這張表裡面有日本國勢調查所沒有的調查項目，像是潮州、泉州、客家或高砂族等。至於職業選項，還區分主業與副業，都需詳列名稱與地位，甚至調查對象常用的語言、是否吸食鴉片、裹小腳都是臺灣獨特的調查項目。

▲▼公共電視歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》。（圖／公視授權使用、請勿翻攝）

▲▼當時戶口普查表有許多台灣「獨家項目」。（圖／公視授權使用、請勿翻攝）

▲▼公共電視歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》。（圖／公視授權使用、請勿翻攝）

公視《未完成的任務：現代臺灣締造者》紀錄片共四集，2月23日起，每週二晚間10時至11時在公共電視台首播。第一集是「人口精算師」，以1905年至1940年間的人口普查切入，探討台灣現今少子化問題。第二集是 「美援時期的台灣製造」，紀錄1951年到1965年間，美援為台灣帶來的物資建設、種下台灣製造的代工基因等。

第三集「翻轉命運的土地改革」則聚焦1949年到1953年間的土地改革，探討當時政府如何由上至下，以國家權力進行溫和農村土地改革。第四集「談判國家隊」回顧1990年到2002年間， 台灣為爭取加入WTO所作出的努力。

▲▼公共電視歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》。（圖／公視授權使用、請勿翻攝）

▲紀錄片從日本對台戶口普查切入，進一步探討少子化。（圖／公視授權使用、請勿翻攝）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
女星2年花光百萬存款！繳不出5000卡費　坦承進演藝圈是錯誤
初九拜天公！十大禁忌曝光　最後2點「今晚做錯衰整年」
國二女遭鬼父性侵「靠韓團撐6年」　現況曝！終於可以好好睡覺了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

倒數10天！紙本藝fun券只能用到月底　還有5000萬未使用

偶像劇男星兼差UberEats！客人1分鐘上下樓3動作　感受史上最暖事

獨／台灣首張「戶口普查表」長這樣　吸鴉片、裹小腳都要調查

黃安找神醫「肝膽排石」驚魂直擊　舌下取栓畫面曝光！

馬尾妹插隊跳溜滑梯重壓3歲女童　「媽媽一副又沒怎樣的感覺」

今晨4.8度！超強輻射冷卻攻擊19縣市　日溫差18℃「外套脫剩短T」

開工後「5星座」事業運好到爆！處女座貴人相助、財運跟著旺

健身房員工婚外情！　館長「大過年震怒」開除：管好老二很難嗎？

爭鮮必點品項！鮭魚壽司跌落王座　網友激推：吃完再外帶三盤

車禍掰咖坐博愛座被嗆要禮讓！他「1舉動」秒讓大媽閉嘴：全車看著她

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

王大陸「環抱緊貼」李沁被罵翻：鹹豬手　凌晨急上火線回應！

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

想吃披薩！爛醉夫妻突攔外送員 遭拒絕竟揮拳狂吼「你強姦我」

焦凡凡過年帶婁峻碩見家人！　爺爺「站背後盯場」他緊張笑了

母湯！貪心男見未刮彩券放桌上 下秒「暗槓」現刮...網怒：不要臉

橘貓霸氣喵叫求關注「快理我！」阿嬤親孫露傲嬌表情偷偷暗爽♥

倒數10天！紙本藝fun券只能用到月底　還有5000萬未使用

偶像劇男星兼差UberEats！客人1分鐘上下樓3動作　感受史上最暖事

獨／台灣首張「戶口普查表」長這樣　吸鴉片、裹小腳都要調查

黃安找神醫「肝膽排石」驚魂直擊　舌下取栓畫面曝光！

馬尾妹插隊跳溜滑梯重壓3歲女童　「媽媽一副又沒怎樣的感覺」

今晨4.8度！超強輻射冷卻攻擊19縣市　日溫差18℃「外套脫剩短T」

開工後「5星座」事業運好到爆！處女座貴人相助、財運跟著旺

健身房員工婚外情！　館長「大過年震怒」開除：管好老二很難嗎？

爭鮮必點品項！鮭魚壽司跌落王座　網友激推：吃完再外帶三盤

車禍掰咖坐博愛座被嗆要禮讓！他「1舉動」秒讓大媽閉嘴：全車看著她

痴情哥暗戀超商女店員半年　「去了一趟廁所」瞬間幻滅

艾莎現身？黑貓爬樹中「瞬間冰封」　腳下無支點詭異景象曝光

瘋電影／跟你老婆去旅行　給你一千萬讓你老婆跟我出國

阿翔過年「包5位數」安太座！ 紅包寫6字告白…Grace：好受到肯定

NBA全明星沿用去年賽制致敬Kobe　史上首次「只辦一天」

世衛武漢追查疫源　鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人

男神元旦突宣布結婚！　「妻子長相首次曝光」網讚：像宋慧喬

美議員重提「防止台灣遭侵略」法案　授權總統動武護台

倒數10天！紙本藝fun券只能用到月底　還有5000萬未使用

40歲金泰希穿搭仍像少女　小碎花、長風衣絕對是春季必買

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

生活熱門新聞

初九拜天公十禁忌曝光！做錯衰整年

健身房員工婚外情！館長大過年開除人：管好老二很難？

認識6天閃嫁丹麥男被酸！台灣太太曝奮鬥史

今晨4.8度　超強輻射冷卻攻擊19縣市

坐博愛座被嗆讓位！他「1舉動」秒讓大媽閉嘴

童跳溜滑梯壓3歲娃　媽反應氣炸網友

送餐遇詭異雙胞胎！外送員嚇壞逃離

爭鮮必點品項！網推：吃完再外帶

5星座開工後　事業運好到爆

肝膽排石「驚魂直擊」　舌下取栓畫面曝光！黃安也找神醫嘗試

最會冷處理分手星座TOP 5

快訊／強烈冷氣團要來了！連3天探8度　今午後變天轉雨

老媽把「歷年紅包」全還她！數字驚呆了

刮刮樂中600　店員卻秒丟回收箱

更多熱門

相關新聞

烏克蘭正妹被母逼來台灣　哽咽曝原因

烏克蘭正妹被母逼來台灣　哽咽曝原因

部分台灣人會以「鬼島」自嘲台灣，但實際狀況或許沒有那麼糟。來自烏克蘭頓涅茨克的正妹Lina回憶，「當我還小，我記得我總是能在窗戶外面看見我爸媽吵架，而在我12歲那年，窗外的景色卻變成坦克車」，父親離開後，母親逼她來台灣，原本她對陌生國家感到很害怕，結果發現，台灣就和母親說的一樣安全，對外國人也很友善。

全球搶疫苗！台灣可隔山觀虎鬥？

全球搶疫苗！台灣可隔山觀虎鬥？

賓士全新S-Class確認3/5在台發表

賓士全新S-Class確認3/5在台發表

意外！全台最大麥當勞在鬼城　神秘白姓地主月收租90萬元

意外！全台最大麥當勞在鬼城　神秘白姓地主月收租90萬元

2021台灣汽車銷量預估只有44萬台

2021台灣汽車銷量預估只有44萬台

關鍵字：

台灣戶口普查公視紀錄片人口精算師

讀者迴響

熱門新聞

罔腰變性3年懷孕了！公開寶寶超音波照

福原愛嫁來台灣5年…要回日本了

台南+9屁孩「持槍」1戰7！被包起來打成豬頭

2千萬勞斯萊斯撞爛　富豪車主：不修報廢了

烏克蘭正妹被母逼來台灣　哽咽曝原因

賓客「與新娘嗨舞」下秒遭撞飛！畫面曝

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

生日送女友八萬包包！開箱崩潰了

桃園結婚她提建議　新娘氣炸「傳帳號」：絕交

睡一半鬼壓床！7Kg貓肉暖毯重壓

旗袍妹一脫黑絲襪「連續走光2次」

女星2年花光百萬存款！　認進演藝圈是錯誤

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

初九拜天公十禁忌曝光！做錯衰整年

單親爸變性　竟當眾脫褲逼兒子聞

更多

最夯影音

更多
婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她
痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

王大陸「環抱緊貼」李沁被罵翻：鹹豬手　凌晨急上火線回應！

王大陸「環抱緊貼」李沁被罵翻：鹹豬手　凌晨急上火線回應！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面