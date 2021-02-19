羨慕！遠傳用戶獨享跨超商咖啡寄杯服務、遠傳幣還可抽iPhone12系列

▲遠傳電信獨寵用戶，將行動服務再升級！不但提供跨超商咖啡寄杯，電信帳單回饋的遠傳幣還可抽iPhone12等大獎。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／採訪報導

「嗶、嗶！」趁著優惠一次買再分批取，超商APP咖啡寄杯服務，造福許多精打細算的消費者，但對部分民眾來說，仍有美中不足之處。



▲超商APP咖啡寄杯服務，造福許多精打細算的消費者。（圖／記者謝婷婷攝）

「有時候在家突然想喝咖啡，可是我的寄杯是在公司這邊的7-11，但我家只有萊爾富，就很不方便」、「咖啡寄杯的便利商店滿多的，但他們都要用各自的APP才能做寄杯，如果我每一家都要寄杯，等於說我每一家都要花費，花費成本其實有點大」實際街訪可以發現，對於每天都要喝上一杯咖啡的上班族來說，超商寄杯雖然能省荷包，卻也讓不少人覺得「被綁住了」。



▲▼超商咖啡寄杯讓部分上班族覺得「被綁住了」。（圖／記者張凱喨攝）





但誰說咖啡寄杯，只能跨店領、不能跨超商？遠傳電信就獨寵用戶，將行動服務再升級！只要透過「遠傳心生活APP」，滑一滑、點一點，簡單幾個步驟，就能以優惠價格一站購買7-11、全家、萊爾富3大超商的咖啡寄杯，等於全台有超過1萬家據點任你取杯，想喝哪家就喝哪家，「可以幫我省下很多的時間跟錢，是非常貼心的服務」一推出就廣受會員好評。



▲遠傳心生活APP獨寵用戶，推出「跨超商咖啡寄杯」服務。（圖／記者張凱喨攝）

不只如此，「遠傳心生活APP」更訴求吃喝玩樂一手包，依照用戶年資或消費金額分級回饋，包括電信帳單或各項friDay加值服務的消費，甚至完成每日簽到，都能累積遠傳幣，1遠傳幣等同於現金1元，可以換購商品、兌換好康，或用1遠傳幣參加Lucky Friday抽好禮，除了大獎iPhone 12系列，還有肯德基5折、必勝客4折、Klook行程和專櫃保養品優惠價等；「可以折抵商品又可以拿來抽獎，我覺得還滿好玩的，有滿多用法可以去使用它！」福利有感升級，也讓用戶忍不住大讚：「遠傳就是對我比較好」



▲▼1遠傳幣可以換購商品或參加Lucky Friday抽好禮。（圖／翻攝自遠傳電信官網）





「遠傳心生活APP」貼心打造一站式的行動生活圈，一網打盡多元優惠內容，在食衣住行育樂上全面滿足消費需求，搭配不定期推出的加碼驚喜，更讓遠傳用戶倍感寵愛。



▲遠傳心生活APP也會不定期推出加碼驚喜。（圖／記者張凱喨攝）

