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遠傳用戶新服務上線　跨超商寄杯、購物再回饋

▲遠傳推出新的用戶服務，串聯各家業者提供優惠。（圖／記者陳俐穎攝）

▲遠傳推出新的用戶服務，串聯各家業者提供優惠。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

遠傳今宣布全新用戶服務，打造全新的「遠傳心生活」App，串聯肯德基、必勝客、KLOOK、foodpanda等20多家品牌，打造一站式生活圈，使用App都會有相關優惠，也推出「跨超商」咖啡寄杯服務，攜手7-11、全家、萊爾富三大超商，讓用戶隨時隨地都能領取咖啡。

遠傳表示，跨超商寄杯服務，只要在「遠傳心生活」App下單，就能在全台超過1萬個7-11、全家、萊爾富店面取貨，而除此之外，App上也有許多方便的功能，像是找停車位、叫計程車讓用戶生活更便利。

而此次的新服務，遠傳也與許多品牌合作，像是肯德基指定套餐5折、foodpanda全平台與生鮮雜貨新客享4折優惠，許多服務也回饋「遠傳幣」，遠傳幣可當作現金在friDay購物、影音等服務消費折抵。

除了相關服務回饋遠傳幣之外，遠傳也表示，用戶每月所繳的電信費用或各項遠傳加值服務，也都會回饋，而回饋方式依用戶年資不同回饋不同，「用得越久、領得越多」。

遠傳總經理井琪表示，希望與其他電信公司做出區隔，遠傳與消費者之間不只是一張資費的合約，到期就跳槽，希望建立一個生活圈，且不只是提供遠傳本身的服務，也串連各家廠商，目前已有80多家廠商共同合作。

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