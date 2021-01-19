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【廣編】「遠傳心生活」用戶獨享！跨超商咖啡寄杯、天天回饋遠傳幣　打造一站式行動生活圈

▲▼遠傳,遠傳心生活,咖啡,App。（圖／遠傳提供）

▲遠傳攜手20家跨領域的領導品牌，推出創新升級的電信用戶服務「遠傳心生活」App。

圖、文／遠傳提供

遠傳1/18宣布推出創新升級的電信用戶服務「遠傳心生活」App，攜手包括肯德基、必勝客、易遊網、KLOOK、foodpanda、倩碧、健身工廠等20家跨領域的領導品牌，以「提升用戶福利」、「嚴選用戶優惠」兩大核心精神打造一站式行動生活圈。「遠傳心生活」看見國人對咖啡的喜愛，推出「跨超商咖啡寄杯」服務，攜手7-ELEVEN、全家便利商店以及萊爾富三大超商，為遠傳用戶在全台提供逾一萬家領取咖啡的店點，為全台「咖啡寄杯」服務規模寫下新頁。

遠傳電信總經理井琪表示，只要是遠傳用戶就能免費下載「遠傳心生活」App。用戶每月所繳的電信費用，或各項friDay加值服務的每筆消費，都可以回饋遠傳幣；依照用戶年資或消費金額分為五級，可享不同等級的回饋，回饋的1遠傳幣等同現金1元，可用於遠傳friDay購物、friDay影音、音樂等各服務消費折抵。

「遠傳心生活」App納入諸多貼心功能，譬如停車位立即找、計程車一鍵呼叫、肯德基指定套餐5折起；必勝客指定套餐4折，foodpanda全平台與生鮮雜貨新客享4折優惠。易遊網國内旅遊最高折600元；EZTABLE預付餐廳訂位現折110元；KLOOK指定行程享5%遠傳幣回饋。此外，還有Lucky Friday幸運星期五的活動，週週推出驚喜優惠！2/28前還有1遠傳幣天天轉好禮，週週抽iPhone 12等大獎。首次登入即可獲得10遠傳幣，天天簽到再拿1遠傳幣，超多好康直送用戶手中！

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